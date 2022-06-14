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باكستان.. إصابات "كورونا" قد تتجاوز مليون حالة بنهاية يوليو

"عمر" حذر المواطنين من مواصلة عدم الالتزام بالإجراءات

حذّر وزير التخطيط الباكستاني أسد عمر، اليوم (الأحد)، من أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد قد يتضاعف بحلول نهاية يونيو (حزيران)، ويتجاوز مليوناً بعد شهر واحد فقط.

وذكر "عمر" الذي يساعد في تنسيق استجابة الحكومة لفيروس كورونا، أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن عدد الإصابات المؤكدة يمكن أن يرتفع إلى 300 ألف بحلول نهاية يونيو إذا واصل المواطنون عدم التزام قواعد السلوك الأساسية والاستخفاف بالمشكلة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأعرب عن خشيته أن يرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 1.2 مليون نهاية الشهر المقبل.


وسجّلت باكستان حتى الآن نحو 140 ألف حالة بكوفيد-19، مع اقتراب عدد الوفيات من 2700.

وكثّفت السلطات إجراء الفحوص لكنّها لا تزال محدودة، ويعتقد البعض أن العدد الفعلي للمصابين والمتوفين أعلى.

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باكستان.. إصابات "كورونا" قد تتجاوز مليون حالة بنهاية يوليو
سبق

حذّر وزير التخطيط الباكستاني أسد عمر، اليوم (الأحد)، من أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد قد يتضاعف بحلول نهاية يونيو (حزيران)، ويتجاوز مليوناً بعد شهر واحد فقط.

وذكر "عمر" الذي يساعد في تنسيق استجابة الحكومة لفيروس كورونا، أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن عدد الإصابات المؤكدة يمكن أن يرتفع إلى 300 ألف بحلول نهاية يونيو إذا واصل المواطنون عدم التزام قواعد السلوك الأساسية والاستخفاف بالمشكلة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأعرب عن خشيته أن يرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 1.2 مليون نهاية الشهر المقبل.


وسجّلت باكستان حتى الآن نحو 140 ألف حالة بكوفيد-19، مع اقتراب عدد الوفيات من 2700.

وكثّفت السلطات إجراء الفحوص لكنّها لا تزال محدودة، ويعتقد البعض أن العدد الفعلي للمصابين والمتوفين أعلى.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
10:01 PM

باكستان.. إصابات "كورونا" قد تتجاوز مليون حالة بنهاية يوليو

"عمر" حذر المواطنين من مواصلة عدم الالتزام بالإجراءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر وزير التخطيط الباكستاني أسد عمر، اليوم (الأحد)، من أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد قد يتضاعف بحلول نهاية يونيو (حزيران)، ويتجاوز مليوناً بعد شهر واحد فقط.

وذكر "عمر" الذي يساعد في تنسيق استجابة الحكومة لفيروس كورونا، أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن عدد الإصابات المؤكدة يمكن أن يرتفع إلى 300 ألف بحلول نهاية يونيو إذا واصل المواطنون عدم التزام قواعد السلوك الأساسية والاستخفاف بالمشكلة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأعرب عن خشيته أن يرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 1.2 مليون نهاية الشهر المقبل.


وسجّلت باكستان حتى الآن نحو 140 ألف حالة بكوفيد-19، مع اقتراب عدد الوفيات من 2700.

وكثّفت السلطات إجراء الفحوص لكنّها لا تزال محدودة، ويعتقد البعض أن العدد الفعلي للمصابين والمتوفين أعلى.

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