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رائد فضاء روسي: نحن لم نشاهد الله لكننا على يقين أنه يرانا ويحمينا

قال: "لا يمكن أن نكون وحدنا في هذا الفضاء اللامتناهي"

قال رائد الفضاء الروسي أنطون شكابلروف، الموجود الآن على متن محطة الفضاء الدولية: "نحن لم نشاهد الله؛ لكننا على يقين أنه يرانا"؛ وذلك للتأكيد على وجود الكائنات الفضائية التي لم يرها.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أضاف "شكابلروف"، الموجود ضمن البعثة الفضائية طويلة المدى رقم 66: "نحن لم نشاهد الله؛ لكننا على يقين أنه يرانا ويحمينا، وهذا أمر مؤكد. طبعًا لم أشاهد أي كائنات فضائية، على الرغم من أنني واثق أنها موجودة بالتأكيد".

وتابع رائد الفضاء: "لا يمكن أن نكون وحدنا في مثل هذا الفضاء اللامتناهي مثل الكون".

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رائد فضاء روسي: نحن لم نشاهد الله لكننا على يقين أنه يرانا ويحمينا
سبق

قال رائد الفضاء الروسي أنطون شكابلروف، الموجود الآن على متن محطة الفضاء الدولية: "نحن لم نشاهد الله؛ لكننا على يقين أنه يرانا"؛ وذلك للتأكيد على وجود الكائنات الفضائية التي لم يرها.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أضاف "شكابلروف"، الموجود ضمن البعثة الفضائية طويلة المدى رقم 66: "نحن لم نشاهد الله؛ لكننا على يقين أنه يرانا ويحمينا، وهذا أمر مؤكد. طبعًا لم أشاهد أي كائنات فضائية، على الرغم من أنني واثق أنها موجودة بالتأكيد".

وتابع رائد الفضاء: "لا يمكن أن نكون وحدنا في مثل هذا الفضاء اللامتناهي مثل الكون".

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
01:49 PM

رائد فضاء روسي: نحن لم نشاهد الله لكننا على يقين أنه يرانا ويحمينا

قال: "لا يمكن أن نكون وحدنا في هذا الفضاء اللامتناهي"

A A A
أيمن حسن - الرياض
8
2,987

قال رائد الفضاء الروسي أنطون شكابلروف، الموجود الآن على متن محطة الفضاء الدولية: "نحن لم نشاهد الله؛ لكننا على يقين أنه يرانا"؛ وذلك للتأكيد على وجود الكائنات الفضائية التي لم يرها.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أضاف "شكابلروف"، الموجود ضمن البعثة الفضائية طويلة المدى رقم 66: "نحن لم نشاهد الله؛ لكننا على يقين أنه يرانا ويحمينا، وهذا أمر مؤكد. طبعًا لم أشاهد أي كائنات فضائية، على الرغم من أنني واثق أنها موجودة بالتأكيد".

وتابع رائد الفضاء: "لا يمكن أن نكون وحدنا في مثل هذا الفضاء اللامتناهي مثل الكون".

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