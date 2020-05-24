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مدير إسكان جازان يهنئ خادم الحرمين وولى العهد بمناسبة عيد الفطر

نوه بالدور الكبير للقيادة فى خدمة الوطن والمواطن على مختلف الأصعدة

رفع مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، ولسمو أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو نائبه، الأمير محمد بن عبدالعزيز، راجيًا من الله أن يعيده على المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً كلّ عام وهي ترفل بحلل الرخاء والتنمية تحت ظلّ قيادتها الرشيدة.

وقال"السهيمي" بهذه المناسبة الكريمة: "ننوه بالدور الكبير والجهود الجبارة التي تقوم بها قيادتنا الحكيمة، والتي تستند على كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن وفق رؤية ثاقبة شملت مختلف المجالات، وستجعل من مستقبل المملكة حافلاً بالخير والعطاء والتنمية والمزيد من الرفاهية والازدهار والحيوية على مختلف الأصعدة لأبناء وبنات هذا الوطن الغالي كافة".

وأشار "السهيمي" إلا أن الدولة رعاها الله وفي ظل ما تمر به دول العالم من أزمة تسببت بها جائحة كورونا اتخـذت العديــد مــن الإجــراءات الاســتثنائية والقــرارات الاســتباقية والتي تضمنــت تدابيــر احترازيــة وإجــراءات وقائيــة صارمــة، حيــث تــم إصــدار حزمــة مــن التعليمــات والقوانيــن التـي تسـاهم فـي تقليـص الأضـرار المحتملـة جـراء الخطـوات الاحترازية التـي تمـت للحـد مـن انتشـار الفيـروس وفق استراتيجية ومنهجية جعلت من صحة وسلامة المواطن في سلم أولوياتها.

ودعا "السهيمي" الله عز وجل أن يعيد عيد الفطر المبارك على الجميع بالخير والبركات، وعلى الوطن الغالي بالعزة والتمكين والتطور والازدهار، وأن يديم على المملكة العربية السعودية وشعبها نعمة الأمن والأمان، ورغد العيش تحت ظل قيادتها الرشيدة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير إسكان جازان يهنئ خادم الحرمين وولى العهد بمناسبة عيد الفطر
سبق

رفع مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، ولسمو أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو نائبه، الأمير محمد بن عبدالعزيز، راجيًا من الله أن يعيده على المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً كلّ عام وهي ترفل بحلل الرخاء والتنمية تحت ظلّ قيادتها الرشيدة.

وقال"السهيمي" بهذه المناسبة الكريمة: "ننوه بالدور الكبير والجهود الجبارة التي تقوم بها قيادتنا الحكيمة، والتي تستند على كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن وفق رؤية ثاقبة شملت مختلف المجالات، وستجعل من مستقبل المملكة حافلاً بالخير والعطاء والتنمية والمزيد من الرفاهية والازدهار والحيوية على مختلف الأصعدة لأبناء وبنات هذا الوطن الغالي كافة".

وأشار "السهيمي" إلا أن الدولة رعاها الله وفي ظل ما تمر به دول العالم من أزمة تسببت بها جائحة كورونا اتخـذت العديــد مــن الإجــراءات الاســتثنائية والقــرارات الاســتباقية والتي تضمنــت تدابيــر احترازيــة وإجــراءات وقائيــة صارمــة، حيــث تــم إصــدار حزمــة مــن التعليمــات والقوانيــن التـي تسـاهم فـي تقليـص الأضـرار المحتملـة جـراء الخطـوات الاحترازية التـي تمـت للحـد مـن انتشـار الفيـروس وفق استراتيجية ومنهجية جعلت من صحة وسلامة المواطن في سلم أولوياتها.

ودعا "السهيمي" الله عز وجل أن يعيد عيد الفطر المبارك على الجميع بالخير والبركات، وعلى الوطن الغالي بالعزة والتمكين والتطور والازدهار، وأن يديم على المملكة العربية السعودية وشعبها نعمة الأمن والأمان، ورغد العيش تحت ظل قيادتها الرشيدة.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
03:41 PM

مدير إسكان جازان يهنئ خادم الحرمين وولى العهد بمناسبة عيد الفطر

نوه بالدور الكبير للقيادة فى خدمة الوطن والمواطن على مختلف الأصعدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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رفع مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، ولسمو أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو نائبه، الأمير محمد بن عبدالعزيز، راجيًا من الله أن يعيده على المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً كلّ عام وهي ترفل بحلل الرخاء والتنمية تحت ظلّ قيادتها الرشيدة.

وقال"السهيمي" بهذه المناسبة الكريمة: "ننوه بالدور الكبير والجهود الجبارة التي تقوم بها قيادتنا الحكيمة، والتي تستند على كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن وفق رؤية ثاقبة شملت مختلف المجالات، وستجعل من مستقبل المملكة حافلاً بالخير والعطاء والتنمية والمزيد من الرفاهية والازدهار والحيوية على مختلف الأصعدة لأبناء وبنات هذا الوطن الغالي كافة".

وأشار "السهيمي" إلا أن الدولة رعاها الله وفي ظل ما تمر به دول العالم من أزمة تسببت بها جائحة كورونا اتخـذت العديــد مــن الإجــراءات الاســتثنائية والقــرارات الاســتباقية والتي تضمنــت تدابيــر احترازيــة وإجــراءات وقائيــة صارمــة، حيــث تــم إصــدار حزمــة مــن التعليمــات والقوانيــن التـي تسـاهم فـي تقليـص الأضـرار المحتملـة جـراء الخطـوات الاحترازية التـي تمـت للحـد مـن انتشـار الفيـروس وفق استراتيجية ومنهجية جعلت من صحة وسلامة المواطن في سلم أولوياتها.

ودعا "السهيمي" الله عز وجل أن يعيد عيد الفطر المبارك على الجميع بالخير والبركات، وعلى الوطن الغالي بالعزة والتمكين والتطور والازدهار، وأن يديم على المملكة العربية السعودية وشعبها نعمة الأمن والأمان، ورغد العيش تحت ظل قيادتها الرشيدة.

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