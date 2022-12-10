"التنمية العقارية" يحدد ضوابط التنازل في "التمويل المدعوم"

يسمح لكل المستفيدين بتمكين أقاربهم من الدرجة الأولى

أفاد المستشار الإعلامي لصندوق التنمية العقارية تركي الدهمش، بأنه يمكن لكل المستفيدين من برنامج "التمويل المدعوم"، الاستفادةَ من خدمة التنازل عن تمويلهم إلى أحد أقاربهم من الدرجة الأولى.

وحدد أقارب الدرجة الأولى بـ"الأب، الأم، أحد الأبناء، إحدى البنات، أحد الإخوان، إحدى الأخوات"؛ وذلك بحسب الضوابط المتبعة في الصندوق للتنازل.

وقال "الدهمش": من منطلق الشفافية في التعامل مع المستفيدين؛ فقد تم وضع عدد من الضوابط والمعايير، تقوم من خلالها لجنة خاصة في الصندوق العقاري بدراسة طلبات المستفيدين الراغبين في التنازل عن "تمويلهم المدعوم" لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى.

وأضاف: تشمل هذه الضوابط أن يكون "المستفيد المتنازل" أحد المستحقين في قوائم الصندوق العقاري -سواء صدرت له الموافقة أم ما زال على قائمة الانتظار- أن يكون "المتنازل له" موظفاً أو موظفة على رأس العمل، وأن يكون لدى "المتنازل له" الملاءة المالية والائتمانية، والقدرة على سداد التمويل المدعوم.

وأضاف: لا يمكن التنازل لشخص سبق له الاقتراض من الصندوق في فترة سابقة، مع إمكانية التنازل للأب، والتنازل للابن المتزوج البالغ من العمر 21 عاماً، وللابن الأعزب البالغ من العمر 24 عاماً، والتنازل للأخ المتزوج البالغ من العمر 21 عاماً، والتنازل للأخ الأعزب البالغ من العمر 24 عاماً، والتنازل للمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان، والتنازل للأرملة "سواء أكانت أماً أو أختاً أو ابنة، والتنازل للأخت أو الابنة التي تجاوزت 40 عاماً ولم تتزوج، والتنازل للأخت أو الابنة المتزوجة من غير سعودي الجنسية.

وعن متطلبات تنازل المستفيد عن القرض لأقاربه، قال "الدهمش": تعبئة نموذج التنازل عن القرض، مع إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمستفيد المتنازل والمتنازل له، بالإضافة لإحضار الوثائق والمستندات الأخرى كخطاب تعريف بالراتب من جهة العمل، وتعبئة نموذج إقرار "سمه"، وصورة من كشف حسابه البنكي لثلاثة أشهر، وفي حال وجد دخل إضافي شهري أو سنوي فيجب إرفاق ما يثبت ذلك من مستندات وكشوفات؛ ليتم احتسابها من ضمن الدخل الشهري للمتنازل له.

يُذكر أن الصندوق العقاري قد نشر في نوفمبر الماضي عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" redfksa @فيديو توضيحياً يؤكد فيه إمكانية التنازل عن طلب التمويل المدعوم لأحد الأقارب من الدرجة الأولى؛ حاثاً المواطنين الذين يرغبون في الاستفسار عن خدمة التنازل للأقارب على الاتصال بمركز العناية بالمستفيدين 920033321 للحصول على مزيد من الإيضاحات المتعلقة بهذا الشأن.