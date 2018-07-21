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وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره السويسري

خلال لقاء عُقد بجدة بين الجانبين

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بفرع الوزارة في محافظة جدة اليوم، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية باسكال بيريسفيل.
وعقب الاستقبال عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية في إطار الجولة الرابعة من المباحثات السياسية الدورية بين البلدين، جرى خلالها استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، فيما تناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره السويسري
سبق

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بفرع الوزارة في محافظة جدة اليوم، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية باسكال بيريسفيل.
وعقب الاستقبال عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية في إطار الجولة الرابعة من المباحثات السياسية الدورية بين البلدين، جرى خلالها استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، فيما تناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
06:56 PM

وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره السويسري

خلال لقاء عُقد بجدة بين الجانبين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بفرع الوزارة في محافظة جدة اليوم، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية باسكال بيريسفيل.
وعقب الاستقبال عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية في إطار الجولة الرابعة من المباحثات السياسية الدورية بين البلدين، جرى خلالها استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، فيما تناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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