مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل: إتاحة الفرصة للتأهيل الإضافي للمشاركين المستبعدين من التحكيم المبدئي

بعد سداد المقابل المالي المقرر وقدره 500 ألف ريال

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، إتاحة الفرصة للتأهيل الإضافي للمشاركين المستبعدين من التحكيم المبدئي، وذلك بعد سداد المقابل المالي المقرر وقدره 500 ألف ريال، والذي يعد قابلاً للاسترداد في حال حصول البكرة المستبعدة على أحد المراكز الخمسة في التحكيم النهائي.

وفي حال لم تحقق أحد المراكز "الخمسة"، فلا يحق لمالك الإبل استرداد المقابل المالي المدفوع للتأهيل الإضافي.

وأوضحت إدارة المهرجان أن القرار يخص الإبل المشاركة من فئة "الفردي" فقط، وليس "الجمل"، مشيرة إلى أن الوقت المحدد لتمكين المشاركين من الدخول هو ساعة واحدة فقط من إعلان خبر الاستبعاد من التحكيم المبدئي، وللاستفسار والتواصل : 0548302825.