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"المالك" مثمنًا اهتمام "الفيصل" بـ"العربية": هو منْ ينافحُ عن لسانِك ضـادَنا

ثمّن المدير العام لمنظمة "الإيسيسكو"، الدكتور سالم بن محمد المالك، اهتمام الأمير خالد الفيصل باللغة العربية، ونظّم قصيدة ثناء عنونها بـ"أمير الضاد"، جاءت كالتالي:

في نهجِ والـدِه المعظّمِ قد سرى

حتى تـمكّــنَ واســتنــــــارَ وأُمِّـرا

هو قمةٌ شمخَت نـدىً وعُروبـةً

فلـهُ مقـامُ السّــبْقِ صــوْتـًا عَبّــرا

جاءتهُ أطنـافُ الإمـارةِ تـزْدهي

فخْـرًا وتمشي في حمـاهُ تَبَخْتُـرا

هو(دائمُ السيف) العريقُ أصالةً

أَعظِمْ بهِ فى العاديـــاتِ غَضنْفرا

هو منْ ينافحُ عن لسانِك ضـادَنا

ويضيقُ ذرعـًا إنْ مشيتِ القهقـرا

وبنى بيــوتَ الفكر يبغي ثقــافـةً

حتى تـــآخـى شــــاعـرًا ومُفـكّـرا

هو منْ أعـادَ إلى عكـاظَ بـريقَها

وأنـاف بالشعـرِ الأصيـــلِ وقَــدّرا

يـبقـى لـــهُ إرثٌ يطيــبُ بـذِكْــرِه

وبنبـلــهِ أُلــق الشـبــــــابِ تـأثّــرا

سيسجلُ التـاريخُ إسمَك خـالـدًا

يا مجْدَ فيصلَ سائرًا بين الورى

يحميك ربّ البيتِ عشتَ تصونهُ

وأطــــالَ عمـرُك للمـــــروءةِ مِنْبـرا

المدير العام لمنظمة الإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المالك" مثمنًا اهتمام "الفيصل" بـ"العربية": هو منْ ينافحُ عن لسانِك ضـادَنا
سبق

ثمّن المدير العام لمنظمة "الإيسيسكو"، الدكتور سالم بن محمد المالك، اهتمام الأمير خالد الفيصل باللغة العربية، ونظّم قصيدة ثناء عنونها بـ"أمير الضاد"، جاءت كالتالي:

في نهجِ والـدِه المعظّمِ قد سرى

حتى تـمكّــنَ واســتنــــــارَ وأُمِّـرا

هو قمةٌ شمخَت نـدىً وعُروبـةً

فلـهُ مقـامُ السّــبْقِ صــوْتـًا عَبّــرا

جاءتهُ أطنـافُ الإمـارةِ تـزْدهي

فخْـرًا وتمشي في حمـاهُ تَبَخْتُـرا

هو(دائمُ السيف) العريقُ أصالةً

أَعظِمْ بهِ فى العاديـــاتِ غَضنْفرا

هو منْ ينافحُ عن لسانِك ضـادَنا

ويضيقُ ذرعـًا إنْ مشيتِ القهقـرا

وبنى بيــوتَ الفكر يبغي ثقــافـةً

حتى تـــآخـى شــــاعـرًا ومُفـكّـرا

هو منْ أعـادَ إلى عكـاظَ بـريقَها

وأنـاف بالشعـرِ الأصيـــلِ وقَــدّرا

يـبقـى لـــهُ إرثٌ يطيــبُ بـذِكْــرِه

وبنبـلــهِ أُلــق الشـبــــــابِ تـأثّــرا

سيسجلُ التـاريخُ إسمَك خـالـدًا

يا مجْدَ فيصلَ سائرًا بين الورى

يحميك ربّ البيتِ عشتَ تصونهُ

وأطــــالَ عمـرُك للمـــــروءةِ مِنْبـرا

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
07:24 PM

"المالك" مثمنًا اهتمام "الفيصل" بـ"العربية": هو منْ ينافحُ عن لسانِك ضـادَنا

A A A
عيسى الحربي - الرياض
4
1,401

ثمّن المدير العام لمنظمة "الإيسيسكو"، الدكتور سالم بن محمد المالك، اهتمام الأمير خالد الفيصل باللغة العربية، ونظّم قصيدة ثناء عنونها بـ"أمير الضاد"، جاءت كالتالي:

في نهجِ والـدِه المعظّمِ قد سرى

حتى تـمكّــنَ واســتنــــــارَ وأُمِّـرا

هو قمةٌ شمخَت نـدىً وعُروبـةً

فلـهُ مقـامُ السّــبْقِ صــوْتـًا عَبّــرا

جاءتهُ أطنـافُ الإمـارةِ تـزْدهي

فخْـرًا وتمشي في حمـاهُ تَبَخْتُـرا

هو(دائمُ السيف) العريقُ أصالةً

أَعظِمْ بهِ فى العاديـــاتِ غَضنْفرا

هو منْ ينافحُ عن لسانِك ضـادَنا

ويضيقُ ذرعـًا إنْ مشيتِ القهقـرا

وبنى بيــوتَ الفكر يبغي ثقــافـةً

حتى تـــآخـى شــــاعـرًا ومُفـكّـرا

هو منْ أعـادَ إلى عكـاظَ بـريقَها

وأنـاف بالشعـرِ الأصيـــلِ وقَــدّرا

يـبقـى لـــهُ إرثٌ يطيــبُ بـذِكْــرِه

وبنبـلــهِ أُلــق الشـبــــــابِ تـأثّــرا

سيسجلُ التـاريخُ إسمَك خـالـدًا

يا مجْدَ فيصلَ سائرًا بين الورى

يحميك ربّ البيتِ عشتَ تصونهُ

وأطــــالَ عمـرُك للمـــــروءةِ مِنْبـرا

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