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تجاوزت المليار ريال .. أرقام قياسية في حجم المبيعات يحقّقها "تمور بريدة"

خلال 36 يوماً من انطلاقته وتخطت الطاقة الإنتاجية 57 مليون كيلو جرام

تخطت المبيعات المتداولة بمهرجان بريدة للتمور حاجز مليار ريال خلال 36 يوماً من انطلاقة المهرجان، حيث تجاوزت الطاقة الإنتاجية والاستيعابية للمهرجان حاجز 57 مليون كيلو جرام من التمور الواردة للسوق وفقاً لتقرير فريق الإحصاء اليومي الصادر من لجنة المهرجان.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمهرجان بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، أن مهرجان بريدة للتمور يُسهم في صناعة وتنمية الاقتصاد الوطني، وأن الأرقام المرتفعة تعكس الحجم الاقتصادي والغذائي المهم الذي يحتله المهرجان باعتباره من أهم موارد الدخل المحلية التي تملك المملكة مقومات استثمارها وتطويرها، والعمل على جعلها مصدرًا وطنيًّا معززًا للروافد الاقتصادية الأخرى.

ولفت النقيدان، إلى أن منطقة القصيم يوجد بها أكثر من 8 ملايين نخلة، والـ60% المتبقية من المبيعات تتم مباشرة خارج أروقة السوق سواء في المزارع والمصانع والمحال التجارية ونقاط البيع، وعبر خدمات الأون لاين والتطبيقات المتنوعة.

مهرجان بريدة للتمور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تجاوزت المليار ريال .. أرقام قياسية في حجم المبيعات يحقّقها "تمور بريدة"
سبق

تخطت المبيعات المتداولة بمهرجان بريدة للتمور حاجز مليار ريال خلال 36 يوماً من انطلاقة المهرجان، حيث تجاوزت الطاقة الإنتاجية والاستيعابية للمهرجان حاجز 57 مليون كيلو جرام من التمور الواردة للسوق وفقاً لتقرير فريق الإحصاء اليومي الصادر من لجنة المهرجان.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمهرجان بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، أن مهرجان بريدة للتمور يُسهم في صناعة وتنمية الاقتصاد الوطني، وأن الأرقام المرتفعة تعكس الحجم الاقتصادي والغذائي المهم الذي يحتله المهرجان باعتباره من أهم موارد الدخل المحلية التي تملك المملكة مقومات استثمارها وتطويرها، والعمل على جعلها مصدرًا وطنيًّا معززًا للروافد الاقتصادية الأخرى.

ولفت النقيدان، إلى أن منطقة القصيم يوجد بها أكثر من 8 ملايين نخلة، والـ60% المتبقية من المبيعات تتم مباشرة خارج أروقة السوق سواء في المزارع والمصانع والمحال التجارية ونقاط البيع، وعبر خدمات الأون لاين والتطبيقات المتنوعة.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
01:21 PM

تجاوزت المليار ريال .. أرقام قياسية في حجم المبيعات يحقّقها "تمور بريدة"

خلال 36 يوماً من انطلاقته وتخطت الطاقة الإنتاجية 57 مليون كيلو جرام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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تخطت المبيعات المتداولة بمهرجان بريدة للتمور حاجز مليار ريال خلال 36 يوماً من انطلاقة المهرجان، حيث تجاوزت الطاقة الإنتاجية والاستيعابية للمهرجان حاجز 57 مليون كيلو جرام من التمور الواردة للسوق وفقاً لتقرير فريق الإحصاء اليومي الصادر من لجنة المهرجان.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمهرجان بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، أن مهرجان بريدة للتمور يُسهم في صناعة وتنمية الاقتصاد الوطني، وأن الأرقام المرتفعة تعكس الحجم الاقتصادي والغذائي المهم الذي يحتله المهرجان باعتباره من أهم موارد الدخل المحلية التي تملك المملكة مقومات استثمارها وتطويرها، والعمل على جعلها مصدرًا وطنيًّا معززًا للروافد الاقتصادية الأخرى.

ولفت النقيدان، إلى أن منطقة القصيم يوجد بها أكثر من 8 ملايين نخلة، والـ60% المتبقية من المبيعات تتم مباشرة خارج أروقة السوق سواء في المزارع والمصانع والمحال التجارية ونقاط البيع، وعبر خدمات الأون لاين والتطبيقات المتنوعة.

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38 مليار ..

23 يوليو
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91 مليار ..

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