في 30 ثانية.. سرقوا منتجات أبل بـ 300 ألف دولار وهذا هو مصير الأجهزة

الشركة المصنعة تعرفت على الهواتف المسروقة

تمكنت عصابة مكونة من 6 أشخاص من السطو على متجر تابع لشركة أبل في أستراليا في أقل من 30 ثانية بعد أن حطموا الواجهة الزجاجية له، لكن العصابة فشلت في سرقة متجر ثان، على الرغم من أن أفراد العصابة حطموا واجهته.



ووفقاً للتقارير كما أوردتها سكاي نيوز فقد اقتحم 6 أشخاص، الأسبوع الماضي، متجراً لأبل، في ضواحي مدينة بيرث، وتمكنوا من سرقة منتجات غالبيتها أجهزة آيفون، تقدر قيمتها بحوالي 300 ألف دولار.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية فقد قال المحقق ويلان على صفحة قوة الشرطة على فيسبوك، إن "الشركة المصنعة تعرفت على الهواتف المسروقة، وسيتم تفعيل الإجراءات الأمنية فيها، ما يعني أن هذه الهواتف أصبحت عديمة الفائدة.. لا نريد أن ينفق الناس أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس على بضاعة لا تعمل".