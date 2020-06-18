النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيئة" تطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونياً لمراجعة ديوان الوزارة

ميعاد.. إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة "ميعاد" الإلكترونية التي تتيح للمراجعين طلب حجز موعد لزيارة ديوان الوزارة، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل "عن بعد"، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن خدمة "ميعاد" تهدف إلى حماية جميع المراجعين، والحفاظ على سلامتهم ووقايتهم، وسرعة إنجاز الخدمات والإجراءات المطلوبة، وتنظيم زيارة المستفيدين لديوان الوزارة، لافتةً إلى أن المرحلة الأولى تقتصر على مراجعي ديوان الوزارة، وسيتم توسيع نطاق الخدمة لتشمل الفروع لاحقاً.

ودعت الوزارة جميع المراجعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى الرابط: https://meaad.mewa.gov.sa/appointment/default.aspx واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة، وتعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه، وتأكيد الموعد والحصول على التذكرة الإلكترونية، مشيرةً إلى ضرورة إبراز التذكرة الإلكترونية (في الجوال) عند بوابة الدخول، حيث لن يسمح بالدخول إلى ديوان الوزارة مالم يحمل المستفيد موعداً مؤكداً.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة، ضمن خطة التحول الرقمي في الوزارة، وأتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين وتسريع الإجراءات، كما تعمل الوزارة على إطلاق المزيد من الخدمات بشكل دوري للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمالها تحقيقاً لخطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيئة" تطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونياً لمراجعة ديوان الوزارة
سبق

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة "ميعاد" الإلكترونية التي تتيح للمراجعين طلب حجز موعد لزيارة ديوان الوزارة، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل "عن بعد"، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن خدمة "ميعاد" تهدف إلى حماية جميع المراجعين، والحفاظ على سلامتهم ووقايتهم، وسرعة إنجاز الخدمات والإجراءات المطلوبة، وتنظيم زيارة المستفيدين لديوان الوزارة، لافتةً إلى أن المرحلة الأولى تقتصر على مراجعي ديوان الوزارة، وسيتم توسيع نطاق الخدمة لتشمل الفروع لاحقاً.

ودعت الوزارة جميع المراجعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى الرابط: https://meaad.mewa.gov.sa/appointment/default.aspx واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة، وتعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه، وتأكيد الموعد والحصول على التذكرة الإلكترونية، مشيرةً إلى ضرورة إبراز التذكرة الإلكترونية (في الجوال) عند بوابة الدخول، حيث لن يسمح بالدخول إلى ديوان الوزارة مالم يحمل المستفيد موعداً مؤكداً.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة، ضمن خطة التحول الرقمي في الوزارة، وأتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين وتسريع الإجراءات، كما تعمل الوزارة على إطلاق المزيد من الخدمات بشكل دوري للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمالها تحقيقاً لخطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
12:56 PM

"البيئة" تطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونياً لمراجعة ديوان الوزارة

ميعاد.. إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
66

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة "ميعاد" الإلكترونية التي تتيح للمراجعين طلب حجز موعد لزيارة ديوان الوزارة، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل "عن بعد"، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن خدمة "ميعاد" تهدف إلى حماية جميع المراجعين، والحفاظ على سلامتهم ووقايتهم، وسرعة إنجاز الخدمات والإجراءات المطلوبة، وتنظيم زيارة المستفيدين لديوان الوزارة، لافتةً إلى أن المرحلة الأولى تقتصر على مراجعي ديوان الوزارة، وسيتم توسيع نطاق الخدمة لتشمل الفروع لاحقاً.

ودعت الوزارة جميع المراجعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى الرابط: https://meaad.mewa.gov.sa/appointment/default.aspx واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة، وتعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه، وتأكيد الموعد والحصول على التذكرة الإلكترونية، مشيرةً إلى ضرورة إبراز التذكرة الإلكترونية (في الجوال) عند بوابة الدخول، حيث لن يسمح بالدخول إلى ديوان الوزارة مالم يحمل المستفيد موعداً مؤكداً.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة، ضمن خطة التحول الرقمي في الوزارة، وأتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين وتسريع الإجراءات، كما تعمل الوزارة على إطلاق المزيد من الخدمات بشكل دوري للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمالها تحقيقاً لخطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,199
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,985
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,851
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,315

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة