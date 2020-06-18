"البيئة" تطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونياً لمراجعة ديوان الوزارة

ميعاد.. إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة "ميعاد" الإلكترونية التي تتيح للمراجعين طلب حجز موعد لزيارة ديوان الوزارة، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل "عن بعد"، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن خدمة "ميعاد" تهدف إلى حماية جميع المراجعين، والحفاظ على سلامتهم ووقايتهم، وسرعة إنجاز الخدمات والإجراءات المطلوبة، وتنظيم زيارة المستفيدين لديوان الوزارة، لافتةً إلى أن المرحلة الأولى تقتصر على مراجعي ديوان الوزارة، وسيتم توسيع نطاق الخدمة لتشمل الفروع لاحقاً.

ودعت الوزارة جميع المراجعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى الرابط: https://meaad.mewa.gov.sa/appointment/default.aspx واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة، وتعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه، وتأكيد الموعد والحصول على التذكرة الإلكترونية، مشيرةً إلى ضرورة إبراز التذكرة الإلكترونية (في الجوال) عند بوابة الدخول، حيث لن يسمح بالدخول إلى ديوان الوزارة مالم يحمل المستفيد موعداً مؤكداً.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة، ضمن خطة التحول الرقمي في الوزارة، وأتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين وتسريع الإجراءات، كما تعمل الوزارة على إطلاق المزيد من الخدمات بشكل دوري للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمالها تحقيقاً لخطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي.