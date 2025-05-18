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نزال تاريخي بين أسطورتي الملاكمة تايسون وهوليفيلد بالرياض يوليو المقبل

حدث خيري منتظر بالدرعية خلال شهرين

ينتظر أن يلتقي أسطورتا الملاكمة بطلا العالم في الوزن الثقيل مايك تايسون (53 عاماً) وإيفاندر هوليفيلد (57 عاماً) في 11 يوليو المقبل بالعاصمة السعودية الرياض.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن اللقاء واحد من النزالات التي يحلم بها المشجعون حول العالم، مشيرة إلى أنه لا توجد معلومات مؤكدة عن النزال أو موعده إلا ملصق ترويجي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى عقد اللقاء في 11 يوليو في الدرعية.

وكان بطلا العالم في ملاكمة الوزن الثقيل قد أعلنا في وقت سابق عن عودتهما إلى الحلبة لخوض نزال خيري.

ويعد اللقاء إعادة للنزال التاريخي الذي جرى في 1997 وانتهى بعضة تايسون لأذن هوليفيلد، ليتم بعدها استبعاده من النزال.

مايك تايسون إيفاندر هوليفيلد الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نزال تاريخي بين أسطورتي الملاكمة تايسون وهوليفيلد بالرياض يوليو المقبل
سبق

ينتظر أن يلتقي أسطورتا الملاكمة بطلا العالم في الوزن الثقيل مايك تايسون (53 عاماً) وإيفاندر هوليفيلد (57 عاماً) في 11 يوليو المقبل بالعاصمة السعودية الرياض.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن اللقاء واحد من النزالات التي يحلم بها المشجعون حول العالم، مشيرة إلى أنه لا توجد معلومات مؤكدة عن النزال أو موعده إلا ملصق ترويجي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى عقد اللقاء في 11 يوليو في الدرعية.

وكان بطلا العالم في ملاكمة الوزن الثقيل قد أعلنا في وقت سابق عن عودتهما إلى الحلبة لخوض نزال خيري.

ويعد اللقاء إعادة للنزال التاريخي الذي جرى في 1997 وانتهى بعضة تايسون لأذن هوليفيلد، ليتم بعدها استبعاده من النزال.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
02:33 PM

نزال تاريخي بين أسطورتي الملاكمة تايسون وهوليفيلد بالرياض يوليو المقبل

حدث خيري منتظر بالدرعية خلال شهرين

A A A
خالد علي - الرياض
9
3,088

ينتظر أن يلتقي أسطورتا الملاكمة بطلا العالم في الوزن الثقيل مايك تايسون (53 عاماً) وإيفاندر هوليفيلد (57 عاماً) في 11 يوليو المقبل بالعاصمة السعودية الرياض.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن اللقاء واحد من النزالات التي يحلم بها المشجعون حول العالم، مشيرة إلى أنه لا توجد معلومات مؤكدة عن النزال أو موعده إلا ملصق ترويجي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى عقد اللقاء في 11 يوليو في الدرعية.

وكان بطلا العالم في ملاكمة الوزن الثقيل قد أعلنا في وقت سابق عن عودتهما إلى الحلبة لخوض نزال خيري.

ويعد اللقاء إعادة للنزال التاريخي الذي جرى في 1997 وانتهى بعضة تايسون لأذن هوليفيلد، ليتم بعدها استبعاده من النزال.

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