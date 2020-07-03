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"السُّلمي" يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مسيرة مفخخة على المملكة

طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الأعمال الإرهابية

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية تجاه أراضي المملكة واستهدافها المدنيين بإطلاق طائرات مُسيرة مفخخة، والتي آخرها إطلاق أربع طائرات مفخخة اليوم الجمعة.

وأكد الدكتور السُّلمي أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية تمثل خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية، كما تمثل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

وحمّل السُّلمي العربي النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الإرهابية وانتهاكه قرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرار رقم 2216 بحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية، مؤكداً أن استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية لميليشيا الحوثي الانقلابية يمثل عدواناً سافراً على السيادة اليمنية وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار اليمن ودول الجوار، ويؤكد سياسة النظام الإيراني العدوانية لتأجيج نار الحرب في اليمن، وإفشال كافة جهود الحل السلمي للأزمة، خدمة أجندتها التخريبية في المنطقة والعالم.

وطالب رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي بإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، وإلزام النظام الإيراني بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216).

ونوه رئيس البرلمان العربي بكفاءة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ونجاحها في التصدي للطائرات المسيرة المفخخة وإسقاطها قبل أن تصل إلى أهدافها، مؤكداً تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ميليشيا الحوثي الإرهابية رئيس البرلمان العربي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السُّلمي" يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مسيرة مفخخة على المملكة
سبق

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية تجاه أراضي المملكة واستهدافها المدنيين بإطلاق طائرات مُسيرة مفخخة، والتي آخرها إطلاق أربع طائرات مفخخة اليوم الجمعة.

وأكد الدكتور السُّلمي أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية تمثل خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية، كما تمثل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

وحمّل السُّلمي العربي النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الإرهابية وانتهاكه قرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرار رقم 2216 بحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية، مؤكداً أن استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية لميليشيا الحوثي الانقلابية يمثل عدواناً سافراً على السيادة اليمنية وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار اليمن ودول الجوار، ويؤكد سياسة النظام الإيراني العدوانية لتأجيج نار الحرب في اليمن، وإفشال كافة جهود الحل السلمي للأزمة، خدمة أجندتها التخريبية في المنطقة والعالم.

وطالب رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي بإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، وإلزام النظام الإيراني بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216).

ونوه رئيس البرلمان العربي بكفاءة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ونجاحها في التصدي للطائرات المسيرة المفخخة وإسقاطها قبل أن تصل إلى أهدافها، مؤكداً تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
10:41 PM

"السُّلمي" يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مسيرة مفخخة على المملكة

طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الأعمال الإرهابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية تجاه أراضي المملكة واستهدافها المدنيين بإطلاق طائرات مُسيرة مفخخة، والتي آخرها إطلاق أربع طائرات مفخخة اليوم الجمعة.

وأكد الدكتور السُّلمي أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية تمثل خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية، كما تمثل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

وحمّل السُّلمي العربي النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الإرهابية وانتهاكه قرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرار رقم 2216 بحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية، مؤكداً أن استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية لميليشيا الحوثي الانقلابية يمثل عدواناً سافراً على السيادة اليمنية وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار اليمن ودول الجوار، ويؤكد سياسة النظام الإيراني العدوانية لتأجيج نار الحرب في اليمن، وإفشال كافة جهود الحل السلمي للأزمة، خدمة أجندتها التخريبية في المنطقة والعالم.

وطالب رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي بإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، وإلزام النظام الإيراني بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216).

ونوه رئيس البرلمان العربي بكفاءة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ونجاحها في التصدي للطائرات المسيرة المفخخة وإسقاطها قبل أن تصل إلى أهدافها، مؤكداً تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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