زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شمال غرب اليونان

لم ترد أنباءٌ فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس، منطقة جبلية بشمال غرب اليونان.

وأوضح مرصد أثينا للنشاط الزلزالي، في بيان، أن مركز الزلزال وقع على بُعد ستة كيلومترات شمال غرب مدينة فلورينا وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباءٌ فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جرّاء الزلزال.