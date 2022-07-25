القنصل البريطاني بجدة يثمن المشروعات التطويرية لمنظومة خدمة الحجاج

قال إن التسهيلات المتزايدة تعزز مكانة الدولة المباركة أمام العالم

ثمّن قنصل عام بريطانيا المندوب الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي سيف الدين آشر، الاستعدادات الكبيرة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن، منوّهًا بالمشروعات التطويرية التي تشهدها منظومة خدمة الحجاج في مجالات البنية التحتية والمواصلات والرعاية الصحية والتقنية وكل المجالات التي تُسهم في تسهيل رحلة الحج وجعلها أكثر راحة ويسرًا على ضيوف الرحمن.

وتفصيلاً، أكد "سيف الدين آشر" ذلك عقب لقائه رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا المطوف طارق بن محمد عنقاوي بحضور نائب القنصل البريطاني هيثم حميد والمدير الإقليمي لقسم إيرلندا وشمال إفريقيا والسعودية وسام السعدي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وقال إن الجميع يلمس في كل عام المزيد من التحسينات والتطويرات في مستوى الخدمات والإمكانات والتسهيلات ما يعزز مكانة هذه الدولة المباركة أمام العالم أجمع، ويؤكد حرصها على خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام.

وتقدم بخالص شكره وتقديره لوزارة الحج والعمرة والمؤسسة على حرصهم المستمر في تقديم الخدمات المتكاملة للحجاج، لافتًا إلى أنه سيؤدي هذا العام 1440هـ آلاف الحجاج البريطانيين مناسك الحج وسط ترتيبات متكاملة أعدت لاستقبالهم من قِبل المؤسسة والقائمين على مكتب شؤون حجاج بريطانيا، في ظل التعاون الدائم والمستمر بين الجميع.

وقدَّر القنصل العام في الوقت ذاته الأفكار التقنية التي تنفذها المؤسسة هذا العام وحرصها على تطويع التقنية الحديثة لمعرفة مؤشرات الأداء من حيث معرفة مواعيد وصول الحجاج إلى مكة المكرمة وأعدادهم أولاً بأول للتهيؤ لاستقبالهم وخدمتهم على الوجه الأكمل.

ومن جانب آخر أعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف طارق عنقاوي عن شكره وتقديره للقنصل العام البريطاني على تعاونه مع المؤسسة وحرصه على تدعيم التواصل ومناقشة كل الأمور المتعلقة بالحجاج البريطانيين للوصول بالخدمات المقدمة لهم إلى أرقى المستويات التي تحقق توجيهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – الرامية إلى تسخير كامل الطاقات والموارد البشرية والخدمية والتقنية لحجاج بيت الله الحرام، ليتمكنوا من أداء مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.