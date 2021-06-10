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الجيش اليمني يكسر هجومًا للحوثيين بالجوف.. ويقتل ويصيب عددًا منهم

مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيا بجبهة الخنجر

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الخميس)، هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مواقع عسكرية في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن مجاميع من ميليشيا الحوثي هاجمت مواقع عسكرية غرب جبهة الخنجر، إلا أن قوات الجيش الوطني كانت لها بالمرصاد؛ حيث تصدوا للهجوم بكل كفاءة وأجبروها على التراجع والفرار.

وبيّن المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.

وأوضح المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات للميليشيا الانقلابية في مواقع متفرقة بجبهة الخنجر، وألحق بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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الجيش اليمني يكسر هجومًا للحوثيين بالجوف.. ويقتل ويصيب عددًا منهم
سبق

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الخميس)، هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مواقع عسكرية في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن مجاميع من ميليشيا الحوثي هاجمت مواقع عسكرية غرب جبهة الخنجر، إلا أن قوات الجيش الوطني كانت لها بالمرصاد؛ حيث تصدوا للهجوم بكل كفاءة وأجبروها على التراجع والفرار.

وبيّن المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.

وأوضح المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات للميليشيا الانقلابية في مواقع متفرقة بجبهة الخنجر، وألحق بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
06:03 PM

الجيش اليمني يكسر هجومًا للحوثيين بالجوف.. ويقتل ويصيب عددًا منهم

مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيا بجبهة الخنجر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كسرت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الخميس)، هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مواقع عسكرية في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن مجاميع من ميليشيا الحوثي هاجمت مواقع عسكرية غرب جبهة الخنجر، إلا أن قوات الجيش الوطني كانت لها بالمرصاد؛ حيث تصدوا للهجوم بكل كفاءة وأجبروها على التراجع والفرار.

وبيّن المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.

وأوضح المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات للميليشيا الانقلابية في مواقع متفرقة بجبهة الخنجر، وألحق بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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