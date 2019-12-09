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"فيديو القتال والموت".. معركة عنيفة بين ثعبانيْن تنتهي بابتلاع أحدهما الآخر

رجلان في جنوب الهند صادفا الواقعة وأحدهما قام بالتقاط المقطع المثير

نجح رجلان في جنوب الهند، في التقاط مقطع فيديو مثير لثعبانين ساميْن يتعاركان بعنف حتى الموت؛ وفق ما نقلته قناة "Newsflare" على "يوتيوب".

وقال الرجلان إنهما كانا في نزهة سيرًا على الأقدام بالقرب من منزلهما الواقع في جنوب الهند، وقالا إنهما صادفا ثعبانيْن طويلين يتصارعان بطريقة مرعبة.

ولم يصدق الرجلان ماذا يحصل أمامهما؛ فقام أحدهما بسحب هاتفه وشرع في تسجيل المعركة بين الخصمين.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد آلاف المشاهدات في غضون ساعات بعد عرضه.

ووفق "سبوتنيك"؛ يظهر المقطع ثعبانًا مرقطًا بنيّ اللون يمسك بقوة بثعبان أسود، وحاول الأخير بشتى الطرق الإفلات من الثعبان البني، عن طريق لدغه وغرس أنيابه في جسمه؛ لكنه فشل في نهاية المطاف.

الهند ثعبان

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"فيديو القتال والموت".. معركة عنيفة بين ثعبانيْن تنتهي بابتلاع أحدهما الآخر
سبق

نجح رجلان في جنوب الهند، في التقاط مقطع فيديو مثير لثعبانين ساميْن يتعاركان بعنف حتى الموت؛ وفق ما نقلته قناة "Newsflare" على "يوتيوب".

وقال الرجلان إنهما كانا في نزهة سيرًا على الأقدام بالقرب من منزلهما الواقع في جنوب الهند، وقالا إنهما صادفا ثعبانيْن طويلين يتصارعان بطريقة مرعبة.

ولم يصدق الرجلان ماذا يحصل أمامهما؛ فقام أحدهما بسحب هاتفه وشرع في تسجيل المعركة بين الخصمين.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد آلاف المشاهدات في غضون ساعات بعد عرضه.

ووفق "سبوتنيك"؛ يظهر المقطع ثعبانًا مرقطًا بنيّ اللون يمسك بقوة بثعبان أسود، وحاول الأخير بشتى الطرق الإفلات من الثعبان البني، عن طريق لدغه وغرس أنيابه في جسمه؛ لكنه فشل في نهاية المطاف.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
10:03 AM

"فيديو القتال والموت".. معركة عنيفة بين ثعبانيْن تنتهي بابتلاع أحدهما الآخر

رجلان في جنوب الهند صادفا الواقعة وأحدهما قام بالتقاط المقطع المثير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح رجلان في جنوب الهند، في التقاط مقطع فيديو مثير لثعبانين ساميْن يتعاركان بعنف حتى الموت؛ وفق ما نقلته قناة "Newsflare" على "يوتيوب".

وقال الرجلان إنهما كانا في نزهة سيرًا على الأقدام بالقرب من منزلهما الواقع في جنوب الهند، وقالا إنهما صادفا ثعبانيْن طويلين يتصارعان بطريقة مرعبة.

ولم يصدق الرجلان ماذا يحصل أمامهما؛ فقام أحدهما بسحب هاتفه وشرع في تسجيل المعركة بين الخصمين.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد آلاف المشاهدات في غضون ساعات بعد عرضه.

ووفق "سبوتنيك"؛ يظهر المقطع ثعبانًا مرقطًا بنيّ اللون يمسك بقوة بثعبان أسود، وحاول الأخير بشتى الطرق الإفلات من الثعبان البني، عن طريق لدغه وغرس أنيابه في جسمه؛ لكنه فشل في نهاية المطاف.

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