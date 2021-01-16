النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة العالمية" تنظم ورشة في عدن لمتابعة حالات سوء التغذية

لضمان تقديم الرعاية.. بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة

نظّمت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ورشة عمل في محافظة عدن؛ لدعم وضع اللمسات الأخيرة لتتبع تقدم اليمن في علاج ومنع سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة ومقدمي الرعاية لهم.

وتهدف الورشة إلى متابعة وضع حالات سوء التغذية للأطفال في جميع محافظات ومديريات الجمهورية اليمنية، وزيادة الوعي حول القطاع الصحي والتغذوي، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمستفيدين.

وتسعى المنظمة، من خلال دعم مركز الملك سلمان للإغاثة، إلى تعزيز الجانب الصحي والوقائي، وضمان تقديم الرعاية الطبية والتشخيص المبكر لحالات سوء التغذية.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة عَمِل على برامج ومشاريع صحية لعلاج حالات سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات في عدد من المحافظات اليمنية وهي: (البيضاء، وصعدة، ولحج، وحجة، وشبوة، والحديدة، والضالع)، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية؛ حيث أسهم ذلك في علاج أكثر من 26 ألف حالة.

يأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة؛ ممثلة في المركز، لليمن الشقيق في جميع المجالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة العالمية" تنظم ورشة في عدن لمتابعة حالات سوء التغذية
سبق

نظّمت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ورشة عمل في محافظة عدن؛ لدعم وضع اللمسات الأخيرة لتتبع تقدم اليمن في علاج ومنع سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة ومقدمي الرعاية لهم.

وتهدف الورشة إلى متابعة وضع حالات سوء التغذية للأطفال في جميع محافظات ومديريات الجمهورية اليمنية، وزيادة الوعي حول القطاع الصحي والتغذوي، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمستفيدين.

وتسعى المنظمة، من خلال دعم مركز الملك سلمان للإغاثة، إلى تعزيز الجانب الصحي والوقائي، وضمان تقديم الرعاية الطبية والتشخيص المبكر لحالات سوء التغذية.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة عَمِل على برامج ومشاريع صحية لعلاج حالات سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات في عدد من المحافظات اليمنية وهي: (البيضاء، وصعدة، ولحج، وحجة، وشبوة، والحديدة، والضالع)، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية؛ حيث أسهم ذلك في علاج أكثر من 26 ألف حالة.

يأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة؛ ممثلة في المركز، لليمن الشقيق في جميع المجالات.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
05:20 PM
اخر تعديل
16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
08:32 PM

"الصحة العالمية" تنظم ورشة في عدن لمتابعة حالات سوء التغذية

لضمان تقديم الرعاية.. بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
454

نظّمت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ورشة عمل في محافظة عدن؛ لدعم وضع اللمسات الأخيرة لتتبع تقدم اليمن في علاج ومنع سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة ومقدمي الرعاية لهم.

وتهدف الورشة إلى متابعة وضع حالات سوء التغذية للأطفال في جميع محافظات ومديريات الجمهورية اليمنية، وزيادة الوعي حول القطاع الصحي والتغذوي، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمستفيدين.

وتسعى المنظمة، من خلال دعم مركز الملك سلمان للإغاثة، إلى تعزيز الجانب الصحي والوقائي، وضمان تقديم الرعاية الطبية والتشخيص المبكر لحالات سوء التغذية.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة عَمِل على برامج ومشاريع صحية لعلاج حالات سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات في عدد من المحافظات اليمنية وهي: (البيضاء، وصعدة، ولحج، وحجة، وشبوة، والحديدة، والضالع)، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية؛ حيث أسهم ذلك في علاج أكثر من 26 ألف حالة.

يأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة؛ ممثلة في المركز، لليمن الشقيق في جميع المجالات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,383
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,762
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,804

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ
نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة