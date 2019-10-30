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"الحصيني": أول أيام نجم "السماك" أمس.. والبرودة تزيد ليلًا

توقع هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر

توقعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء؛ هطول أمطار خفيفة إلى شبه غزيرة تتفاوت من مكانٍ إلى آخر، وحبات برد ورياحًا نشطة على أجزاء من شمال الشرقية تشمل حفر الباطن والمراكز التابعة لها، والصمان، خاصةً شمالها، والكويت، وعمان.

وكان "الحصيني" قد أكدَ أن أمس الثلاثاء أول أيام المنزلة الثانية من منازل الوسم؛ وهو "السماك" ‏وأيامه 13 يومًا، والنجم الخامس من نجوم الخريف، وآخر النجوم الشامية، تزداد فيها برودة الأجواء ليلًا؛ وتخف الحرارة نسبيًا نهارًا، غزير المطر إن قدر الله فيه أمطار، وتقل الرغبة لشرب الماء لازدياد البرودة مع تقدم الأيام.

وقال في حديثٍ لـ"سبق": هذا النجم تنتشر فيه أمراض الحساسية بأنواعها المختلفة "نزلات البرد من زكام وأنفلونزا" بسبب التقلبات الجوية، مستشهدًا بقول الشعبي: (لا يطلع السماك إلا وهو غارز ذنبه في برد)، ويقصد بذلك ارتفاع نسبة تقدم موجات البرد، خاصةً آخره، وآخر أيام "السماك"، والله أعلم يستمر فيه زيادة الليل؛ حيث تبدأ فيه زراعة القمح والشعير في وسط المملكة ‏تُزرع البقول والخضار والورقيا‏ت وتسمّد الأشجار، وكانت العرب تقول: (إذا طلع السماك ذهبت العكاك واستقامت الاضاك. وقل على الماء اللكاك"؛ حيث تُحمى فيه خلايا النحل من البرد، وفيه هجرة الكرك "الأصلع"، وآخره بداية هيجان الإبل.

نجم "السماك" حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": أول أيام نجم "السماك" أمس.. والبرودة تزيد ليلًا
سبق

توقعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء؛ هطول أمطار خفيفة إلى شبه غزيرة تتفاوت من مكانٍ إلى آخر، وحبات برد ورياحًا نشطة على أجزاء من شمال الشرقية تشمل حفر الباطن والمراكز التابعة لها، والصمان، خاصةً شمالها، والكويت، وعمان.

وكان "الحصيني" قد أكدَ أن أمس الثلاثاء أول أيام المنزلة الثانية من منازل الوسم؛ وهو "السماك" ‏وأيامه 13 يومًا، والنجم الخامس من نجوم الخريف، وآخر النجوم الشامية، تزداد فيها برودة الأجواء ليلًا؛ وتخف الحرارة نسبيًا نهارًا، غزير المطر إن قدر الله فيه أمطار، وتقل الرغبة لشرب الماء لازدياد البرودة مع تقدم الأيام.

وقال في حديثٍ لـ"سبق": هذا النجم تنتشر فيه أمراض الحساسية بأنواعها المختلفة "نزلات البرد من زكام وأنفلونزا" بسبب التقلبات الجوية، مستشهدًا بقول الشعبي: (لا يطلع السماك إلا وهو غارز ذنبه في برد)، ويقصد بذلك ارتفاع نسبة تقدم موجات البرد، خاصةً آخره، وآخر أيام "السماك"، والله أعلم يستمر فيه زيادة الليل؛ حيث تبدأ فيه زراعة القمح والشعير في وسط المملكة ‏تُزرع البقول والخضار والورقيا‏ت وتسمّد الأشجار، وكانت العرب تقول: (إذا طلع السماك ذهبت العكاك واستقامت الاضاك. وقل على الماء اللكاك"؛ حيث تُحمى فيه خلايا النحل من البرد، وفيه هجرة الكرك "الأصلع"، وآخره بداية هيجان الإبل.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
06:03 PM

"الحصيني": أول أيام نجم "السماك" أمس.. والبرودة تزيد ليلًا

توقع هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر

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فهد العتيبي - الرياض
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توقعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء؛ هطول أمطار خفيفة إلى شبه غزيرة تتفاوت من مكانٍ إلى آخر، وحبات برد ورياحًا نشطة على أجزاء من شمال الشرقية تشمل حفر الباطن والمراكز التابعة لها، والصمان، خاصةً شمالها، والكويت، وعمان.

وكان "الحصيني" قد أكدَ أن أمس الثلاثاء أول أيام المنزلة الثانية من منازل الوسم؛ وهو "السماك" ‏وأيامه 13 يومًا، والنجم الخامس من نجوم الخريف، وآخر النجوم الشامية، تزداد فيها برودة الأجواء ليلًا؛ وتخف الحرارة نسبيًا نهارًا، غزير المطر إن قدر الله فيه أمطار، وتقل الرغبة لشرب الماء لازدياد البرودة مع تقدم الأيام.

وقال في حديثٍ لـ"سبق": هذا النجم تنتشر فيه أمراض الحساسية بأنواعها المختلفة "نزلات البرد من زكام وأنفلونزا" بسبب التقلبات الجوية، مستشهدًا بقول الشعبي: (لا يطلع السماك إلا وهو غارز ذنبه في برد)، ويقصد بذلك ارتفاع نسبة تقدم موجات البرد، خاصةً آخره، وآخر أيام "السماك"، والله أعلم يستمر فيه زيادة الليل؛ حيث تبدأ فيه زراعة القمح والشعير في وسط المملكة ‏تُزرع البقول والخضار والورقيا‏ت وتسمّد الأشجار، وكانت العرب تقول: (إذا طلع السماك ذهبت العكاك واستقامت الاضاك. وقل على الماء اللكاك"؛ حيث تُحمى فيه خلايا النحل من البرد، وفيه هجرة الكرك "الأصلع"، وآخره بداية هيجان الإبل.

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