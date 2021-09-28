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"الصحة": تسجيل 50 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 53 خلال الـ24 ساعة الماضية

‬نقل راشق الرئيس الفرنسي بالبيضة إلى مستشفى للأمراض النفسية

"ماكرون" طالب بالتعرف على دوافعه

نُقِل الشاب المتهم الذي رشق الرئيس إيمانويل ماكرون، ببيضة أمس إلى مستشفى للأمراض النفسية، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلن مكتب المدعي العام في مدينة ليون الفرنسية.

وبيّن المكتب أن الشاب خضع للاعتقال فور إلقائه بيضة على "ماكرون"، بناءً على طلب النيابة العامة في ليون، التي طلبت له فحصاً نفسياً انتهى بإلغاء تمييزه، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وصاح الشاب أثناء قذف "ماكرون" بالبيضة بهتاف: "عاشت الثورة".

وأشارت صحف إلى أن "ماكرون" طلب من فريقه التحقيق مع الشاب؛ لمعرفة دوافع تصرفه.

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‬نقل راشق الرئيس الفرنسي بالبيضة إلى مستشفى للأمراض النفسية
سبق

نُقِل الشاب المتهم الذي رشق الرئيس إيمانويل ماكرون، ببيضة أمس إلى مستشفى للأمراض النفسية، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلن مكتب المدعي العام في مدينة ليون الفرنسية.

وبيّن المكتب أن الشاب خضع للاعتقال فور إلقائه بيضة على "ماكرون"، بناءً على طلب النيابة العامة في ليون، التي طلبت له فحصاً نفسياً انتهى بإلغاء تمييزه، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وصاح الشاب أثناء قذف "ماكرون" بالبيضة بهتاف: "عاشت الثورة".

وأشارت صحف إلى أن "ماكرون" طلب من فريقه التحقيق مع الشاب؛ لمعرفة دوافع تصرفه.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
03:08 PM

‬نقل راشق الرئيس الفرنسي بالبيضة إلى مستشفى للأمراض النفسية

"ماكرون" طالب بالتعرف على دوافعه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نُقِل الشاب المتهم الذي رشق الرئيس إيمانويل ماكرون، ببيضة أمس إلى مستشفى للأمراض النفسية، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلن مكتب المدعي العام في مدينة ليون الفرنسية.

وبيّن المكتب أن الشاب خضع للاعتقال فور إلقائه بيضة على "ماكرون"، بناءً على طلب النيابة العامة في ليون، التي طلبت له فحصاً نفسياً انتهى بإلغاء تمييزه، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وصاح الشاب أثناء قذف "ماكرون" بالبيضة بهتاف: "عاشت الثورة".

وأشارت صحف إلى أن "ماكرون" طلب من فريقه التحقيق مع الشاب؛ لمعرفة دوافع تصرفه.

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