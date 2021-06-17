"القرشي" يتفقد المركز الطبي ومشروع وحدة علاج الحروق في ينبع الصناعية

تأكيدًا للاهتمام بخدمات الرعاية الصحية المقدمة لقاطني المدينة

تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، المركز الطبي بينبع الصناعية.

واطلع، خلال جولته على الخطة التشغيلية الأولية للمركز، ووقف على مشروعي وحدة علاج الحروق ومركز عيادات الأسنان الخارجية.

وتأتي هذه الجولة، تأكيداً للاهتمام المستمر بخدمات الرعاية الصحية المقدمة لجميع قاطني مدينة ينبع الصناعية، وهو ما تفردت به خدمات المركز الطبي، مما جعلها تحصل على الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية (CBAHI) وتحقق جوائز وشهادات في مجال الرعاية الصحية على المستوى المحلي أو العالمي.

جاء ذلك، في إطار العمل على تحسين كفاءة الخدمات الصحية، بما يواكب تطلعات مجتمع مدينة ينبع الصناعية، وسيراً في تحقيق رؤية المملكة 2030.