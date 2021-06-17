النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القرشي" يتفقد المركز الطبي ومشروع وحدة علاج الحروق في ينبع الصناعية

تأكيدًا للاهتمام بخدمات الرعاية الصحية المقدمة لقاطني المدينة

تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، المركز الطبي بينبع الصناعية.

واطلع، خلال جولته على الخطة التشغيلية الأولية للمركز، ووقف على مشروعي وحدة علاج الحروق ومركز عيادات الأسنان الخارجية.

وتأتي هذه الجولة، تأكيداً للاهتمام المستمر بخدمات الرعاية الصحية المقدمة لجميع قاطني مدينة ينبع الصناعية، وهو ما تفردت به خدمات المركز الطبي، مما جعلها تحصل على الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية (CBAHI) وتحقق جوائز وشهادات في مجال الرعاية الصحية على المستوى المحلي أو العالمي.

جاء ذلك، في إطار العمل على تحسين كفاءة الخدمات الصحية، بما يواكب تطلعات مجتمع مدينة ينبع الصناعية، وسيراً في تحقيق رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"القرشي" يتفقد المركز الطبي ومشروع وحدة علاج الحروق في ينبع الصناعية
سبق

تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، المركز الطبي بينبع الصناعية.

واطلع، خلال جولته على الخطة التشغيلية الأولية للمركز، ووقف على مشروعي وحدة علاج الحروق ومركز عيادات الأسنان الخارجية.

وتأتي هذه الجولة، تأكيداً للاهتمام المستمر بخدمات الرعاية الصحية المقدمة لجميع قاطني مدينة ينبع الصناعية، وهو ما تفردت به خدمات المركز الطبي، مما جعلها تحصل على الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية (CBAHI) وتحقق جوائز وشهادات في مجال الرعاية الصحية على المستوى المحلي أو العالمي.

جاء ذلك، في إطار العمل على تحسين كفاءة الخدمات الصحية، بما يواكب تطلعات مجتمع مدينة ينبع الصناعية، وسيراً في تحقيق رؤية المملكة 2030.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
04:10 PM

"القرشي" يتفقد المركز الطبي ومشروع وحدة علاج الحروق في ينبع الصناعية

تأكيدًا للاهتمام بخدمات الرعاية الصحية المقدمة لقاطني المدينة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
125

تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، المركز الطبي بينبع الصناعية.

واطلع، خلال جولته على الخطة التشغيلية الأولية للمركز، ووقف على مشروعي وحدة علاج الحروق ومركز عيادات الأسنان الخارجية.

وتأتي هذه الجولة، تأكيداً للاهتمام المستمر بخدمات الرعاية الصحية المقدمة لجميع قاطني مدينة ينبع الصناعية، وهو ما تفردت به خدمات المركز الطبي، مما جعلها تحصل على الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية (CBAHI) وتحقق جوائز وشهادات في مجال الرعاية الصحية على المستوى المحلي أو العالمي.

جاء ذلك، في إطار العمل على تحسين كفاءة الخدمات الصحية، بما يواكب تطلعات مجتمع مدينة ينبع الصناعية، وسيراً في تحقيق رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,646
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,141
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,254
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,865

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة