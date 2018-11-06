إحباط محاولة تهريب تماثيل أثرية قديمة باعتها ميليشيا الحوثي لسماسرة

المتهمون المضبوطون جزء من عصابة كبيرة واعترفوا خلال التحقيقات

أحبطت الأجهزة الأمنية اليمنية عملية تهريب قطع أثرية نادرة والقبض على عصابة سماسرة تقوم بشرائها من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتهريبها وبيعها.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية أن الأجهزة الأمنية ضبطت في إحدى نقاطها خارج عاصمة المحافظة تماثيل ذهبية ومن الأحجار الكريمة مكتوب عليها بالخط السبئي القديم (المسند) وخمسة أشخاص متهمين كانوا يستقلون سيارة (كيا) وما يزال البحث جارياً عن اثنين آخرين ضمن العصابة أحدهما من جنسية عربية.

وأوضح مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد عبدالملك المداني أن هذه العملية تمت بعد تحرٍ ومتابعة لهذه العصابة مدة تزيد عن شهر من الزمن وتم ضبطها في إحدى النقاط، وهي تحاول تهريب هذه التماثيل من محافظة ذمار إلى المنافذ اليمنية لبيعها لتاجر من دولة شقيقة، مشيراً إلى أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات أنهم يقومون ببيع الآثار النادرة والسبائك الذهبية الأثرية للميليشيا الحوثية في محافظة ذمار إلى أشخاص من دول عربية وأجنبية عبر وسطاء محليين وعرب.

ولفت المداني إلى أن المتهمين المضبوطين جزء من عصابة كبيرة، واعترفوا خلال التحقيقات بقيامهم ببيع العديد من القطع الأثرية والسبائك الذهبية والتي وجدت صورها في تلفوناتهم الشخصية، حيث كشفوا أن بعض السبائك الذهبية والتماثيل الأثرية القديمة المصنوعة من الذهب أغلبها يتم إذابتها وتهريبها وبيعها كقطع ذهبية بعد طمس قوالبها ومعالمها الأثرية.

وأكد مدير عام شرطة المحافظة أن الميليشيا الحوثية تعمل بكل ما أوتيت من قوة إلى تدمير كل المقدرات الوطنية، ومنها الموروث الثقافي والإنساني من آثار ومعالم ثرية، والتكسب والثراء من الآثار والقطع الأثرية الكثيرة التي استولت عليها في المتاحف اليمنية والمخازن الرسمية للدولة سواء في براقش أو أمانة العاصمة أو ذمار.