النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هذه أرضنا".. روسيا تحذر دول الغرب من أي تجاوزات في المنطقة القطبية الشمالية

تحولت إلى موقع تنافس عالمي للاستحواذ على مواردها

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الاثنين)، الدول الغربية من أي تجاوزات في المنطقة القطبية الشمالية، قبيل انعقاد "مجلس المنطقة القطبية الشمالية" الأربعاء والخميس المقبلين.

وقال "لافروف" في مؤتمر صحافي في موسكو: "كان من الواضح تمامًا بالنسبة إلى الجميع منذ مدة طويلة أن هذه أرضنا، ونحن مسؤولون عن ضمان سلامة ساحلنا في المنطقة القطبية الشمالية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتحوّلت المنطقة القطبية الشمالية في السنوات الأخيرة إلى موقع تنافس جيوسياسي بين الدول المنضوية في "مجلس المنطقة القطبية الشمالية" وهي: روسيا، والولايات المتحدة، وكندا، والنرويج، والدنمارك، والسويد، وفنلندا، وآيسلندا.

وسهّل التغير المناخي إمكان الوصول إلى القطب الشمالي، وزاد الاهتمام العالمي بالموارد الطبيعية للمنطقة، وطرق ملاحتها وموقعها الاستراتيجي بين أعضاء المجلس وكذلك الصين.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

الرئيسية/ محطات

اعلان
"هذه أرضنا".. روسيا تحذر دول الغرب من أي تجاوزات في المنطقة القطبية الشمالية
سبق

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الاثنين)، الدول الغربية من أي تجاوزات في المنطقة القطبية الشمالية، قبيل انعقاد "مجلس المنطقة القطبية الشمالية" الأربعاء والخميس المقبلين.

وقال "لافروف" في مؤتمر صحافي في موسكو: "كان من الواضح تمامًا بالنسبة إلى الجميع منذ مدة طويلة أن هذه أرضنا، ونحن مسؤولون عن ضمان سلامة ساحلنا في المنطقة القطبية الشمالية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتحوّلت المنطقة القطبية الشمالية في السنوات الأخيرة إلى موقع تنافس جيوسياسي بين الدول المنضوية في "مجلس المنطقة القطبية الشمالية" وهي: روسيا، والولايات المتحدة، وكندا، والنرويج، والدنمارك، والسويد، وفنلندا، وآيسلندا.

وسهّل التغير المناخي إمكان الوصول إلى القطب الشمالي، وزاد الاهتمام العالمي بالموارد الطبيعية للمنطقة، وطرق ملاحتها وموقعها الاستراتيجي بين أعضاء المجلس وكذلك الصين.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
07:28 PM

"هذه أرضنا".. روسيا تحذر دول الغرب من أي تجاوزات في المنطقة القطبية الشمالية

تحولت إلى موقع تنافس عالمي للاستحواذ على مواردها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,284

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الاثنين)، الدول الغربية من أي تجاوزات في المنطقة القطبية الشمالية، قبيل انعقاد "مجلس المنطقة القطبية الشمالية" الأربعاء والخميس المقبلين.

وقال "لافروف" في مؤتمر صحافي في موسكو: "كان من الواضح تمامًا بالنسبة إلى الجميع منذ مدة طويلة أن هذه أرضنا، ونحن مسؤولون عن ضمان سلامة ساحلنا في المنطقة القطبية الشمالية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتحوّلت المنطقة القطبية الشمالية في السنوات الأخيرة إلى موقع تنافس جيوسياسي بين الدول المنضوية في "مجلس المنطقة القطبية الشمالية" وهي: روسيا، والولايات المتحدة، وكندا، والنرويج، والدنمارك، والسويد، وفنلندا، وآيسلندا.

وسهّل التغير المناخي إمكان الوصول إلى القطب الشمالي، وزاد الاهتمام العالمي بالموارد الطبيعية للمنطقة، وطرق ملاحتها وموقعها الاستراتيجي بين أعضاء المجلس وكذلك الصين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,850
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,584
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,296
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,116

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة