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مكة المكرمة.. استخراج قطعة زجاج من مجرى تنفس طفلة لم تُكمل عامها الأول

عالقة بين الحبال الصوتية وتمت إزالته بعناية شديدة وقد تكللت العملية بالنجاح

نجح فريق طبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الولادة والأطفال بمكة عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، في إزالة قطعة زجاجية من مجرى التنفس لطفلة لم تُكمل عامها الأول.

وتَمكن الفريق برئاسة الاستشارية عذاري القرشي، من إنقاذ حياة الطفلة التي تبلغ من العمر ١١ شهرًا، قَدِمت إلى طوارئ المستشفى في وضع حرج وضيق شديد في التنفس وبحة في الصوت بعد استنشاقها جسمًا غريبًا وعلى إثره قام الفريق الطبي المكون من الاستشارية ديمة بخاري، والأخصائية أسماء الأحمدي، والدكتورة أثير الزبيدي؛ بعمل منظار لمجرى التنفس العلوي في غرفة العمليات، وإيجاد الجسم الغريب (قطعة زجاج) عالقة بين الحبال الصوتية وإزالته بعناية شديدة، وقد تكللت العملية الجراحية بالنجاح، ووضع الطفلة مستقر ولله الحمد.

ووجّه أطباء قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى، رسالة إلى الأمهات، بضرورة ملاحظة الأطفال، وعدم وضع أي أجسام حادة أو صغيرة الحجم قد تستقر في مجرى التنفس أو البلع، في متناول أيدي الأطفال؛ لما تؤدي له من مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الموت لا سمح الله.

فريق طبي مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة

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مكة المكرمة.. استخراج قطعة زجاج من مجرى تنفس طفلة لم تُكمل عامها الأول
سبق

نجح فريق طبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الولادة والأطفال بمكة عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، في إزالة قطعة زجاجية من مجرى التنفس لطفلة لم تُكمل عامها الأول.

وتَمكن الفريق برئاسة الاستشارية عذاري القرشي، من إنقاذ حياة الطفلة التي تبلغ من العمر ١١ شهرًا، قَدِمت إلى طوارئ المستشفى في وضع حرج وضيق شديد في التنفس وبحة في الصوت بعد استنشاقها جسمًا غريبًا وعلى إثره قام الفريق الطبي المكون من الاستشارية ديمة بخاري، والأخصائية أسماء الأحمدي، والدكتورة أثير الزبيدي؛ بعمل منظار لمجرى التنفس العلوي في غرفة العمليات، وإيجاد الجسم الغريب (قطعة زجاج) عالقة بين الحبال الصوتية وإزالته بعناية شديدة، وقد تكللت العملية الجراحية بالنجاح، ووضع الطفلة مستقر ولله الحمد.

ووجّه أطباء قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى، رسالة إلى الأمهات، بضرورة ملاحظة الأطفال، وعدم وضع أي أجسام حادة أو صغيرة الحجم قد تستقر في مجرى التنفس أو البلع، في متناول أيدي الأطفال؛ لما تؤدي له من مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الموت لا سمح الله.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
11:20 AM

مكة المكرمة.. استخراج قطعة زجاج من مجرى تنفس طفلة لم تُكمل عامها الأول

عالقة بين الحبال الصوتية وتمت إزالته بعناية شديدة وقد تكللت العملية بالنجاح

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نجح فريق طبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الولادة والأطفال بمكة عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، في إزالة قطعة زجاجية من مجرى التنفس لطفلة لم تُكمل عامها الأول.

وتَمكن الفريق برئاسة الاستشارية عذاري القرشي، من إنقاذ حياة الطفلة التي تبلغ من العمر ١١ شهرًا، قَدِمت إلى طوارئ المستشفى في وضع حرج وضيق شديد في التنفس وبحة في الصوت بعد استنشاقها جسمًا غريبًا وعلى إثره قام الفريق الطبي المكون من الاستشارية ديمة بخاري، والأخصائية أسماء الأحمدي، والدكتورة أثير الزبيدي؛ بعمل منظار لمجرى التنفس العلوي في غرفة العمليات، وإيجاد الجسم الغريب (قطعة زجاج) عالقة بين الحبال الصوتية وإزالته بعناية شديدة، وقد تكللت العملية الجراحية بالنجاح، ووضع الطفلة مستقر ولله الحمد.

ووجّه أطباء قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى، رسالة إلى الأمهات، بضرورة ملاحظة الأطفال، وعدم وضع أي أجسام حادة أو صغيرة الحجم قد تستقر في مجرى التنفس أو البلع، في متناول أيدي الأطفال؛ لما تؤدي له من مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الموت لا سمح الله.

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