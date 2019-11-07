لقي طفل، يبلغ من العمر ست سنوات، مساء أمس مصرعه غرقًا داخل خزان منزله بأحد المراكز بمحافظة القنفذة.
وتفصيلاً، باشرت فِرق الدفاع المدني بمحافظة القنفذة بلاغًا من مواطن، يفيد بسقوط طفل بداخل خزان منزله. وبعد وصول فِرق الإنقاذ للموقع أفادت امرأة بأن الطفل سقط في خزان مياه، وقامت بإخراجه، وقد فارق الحياة.
وتم طلب الهلال الأحمر للكشف على الطفل، وتأكدت وفاته، فيما تولت الجهات الأمنية التحقيق في الحادث لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله.
القنفذة.. سقوط طفل "6 سنوات" داخل خزان منزله ومصرعه غرقًا
هادي العصيميسبق2019-11-07
لقي طفل، يبلغ من العمر ست سنوات، مساء أمس مصرعه غرقًا داخل خزان منزله بأحد المراكز بمحافظة القنفذة.
وتفصيلاً، باشرت فِرق الدفاع المدني بمحافظة القنفذة بلاغًا من مواطن، يفيد بسقوط طفل بداخل خزان منزله. وبعد وصول فِرق الإنقاذ للموقع أفادت امرأة بأن الطفل سقط في خزان مياه، وقامت بإخراجه، وقد فارق الحياة.
وتم طلب الهلال الأحمر للكشف على الطفل، وتأكدت وفاته، فيما تولت الجهات الأمنية التحقيق في الحادث لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله.
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
01:18 AM
القنفذة.. سقوط طفل "6 سنوات" داخل خزان منزله ومصرعه غرقًا
لقي طفل، يبلغ من العمر ست سنوات، مساء أمس مصرعه غرقًا داخل خزان منزله بأحد المراكز بمحافظة القنفذة.
وتفصيلاً، باشرت فِرق الدفاع المدني بمحافظة القنفذة بلاغًا من مواطن، يفيد بسقوط طفل بداخل خزان منزله. وبعد وصول فِرق الإنقاذ للموقع أفادت امرأة بأن الطفل سقط في خزان مياه، وقامت بإخراجه، وقد فارق الحياة.
وتم طلب الهلال الأحمر للكشف على الطفل، وتأكدت وفاته، فيما تولت الجهات الأمنية التحقيق في الحادث لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله.