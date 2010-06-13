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"الحسيني" قائد إشارة الطائف إلى رتبة لواء ركن

صدر الأمر السامي بترقية قائد إشارة منطقة الطائف العميد ركن زاهر سالم الحسيني الشهري، إلى رتبة "لواء ركن".

"سبق" تبارك للواء ركن الحسيني، وتتمنى له المزيد من النجاحات لما فيه خدمة الدين والقيادة والوطن.

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"الحسيني" قائد إشارة الطائف إلى رتبة لواء ركن
سبق

صدر الأمر السامي بترقية قائد إشارة منطقة الطائف العميد ركن زاهر سالم الحسيني الشهري، إلى رتبة "لواء ركن".

"سبق" تبارك للواء ركن الحسيني، وتتمنى له المزيد من النجاحات لما فيه خدمة الدين والقيادة والوطن.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
12:55 AM

"الحسيني" قائد إشارة الطائف إلى رتبة لواء ركن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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صدر الأمر السامي بترقية قائد إشارة منطقة الطائف العميد ركن زاهر سالم الحسيني الشهري، إلى رتبة "لواء ركن".

"سبق" تبارك للواء ركن الحسيني، وتتمنى له المزيد من النجاحات لما فيه خدمة الدين والقيادة والوطن.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,634
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,478
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,430
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
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