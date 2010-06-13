صدر الأمر السامي بترقية قائد إشارة منطقة الطائف العميد ركن زاهر سالم الحسيني الشهري، إلى رتبة "لواء ركن".
"سبق" تبارك للواء ركن الحسيني، وتتمنى له المزيد من النجاحات لما فيه خدمة الدين والقيادة والوطن.
"الحسيني" قائد إشارة الطائف إلى رتبة لواء ركن
صدر الأمر السامي بترقية قائد إشارة منطقة الطائف العميد ركن زاهر سالم الحسيني الشهري، إلى رتبة "لواء ركن".
"سبق" تبارك للواء ركن الحسيني، وتتمنى له المزيد من النجاحات لما فيه خدمة الدين والقيادة والوطن.
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"الحسيني" قائد إشارة الطائف إلى رتبة لواء ركنصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-13
صدر الأمر السامي بترقية قائد إشارة منطقة الطائف العميد ركن زاهر سالم الحسيني الشهري، إلى رتبة "لواء ركن".
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
12:55 AM
"الحسيني" قائد إشارة الطائف إلى رتبة لواء ركن
صدر الأمر السامي بترقية قائد إشارة منطقة الطائف العميد ركن زاهر سالم الحسيني الشهري، إلى رتبة "لواء ركن".
"سبق" تبارك للواء ركن الحسيني، وتتمنى له المزيد من النجاحات لما فيه خدمة الدين والقيادة والوطن.
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