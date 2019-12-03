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"العقاري": إيداع 1.016 مليارًا في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر نوفمبر

"بن ماضي" يؤكد الاهتمام بجميع المقترحات التي تَرِد عبر قنوات الاتصال

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع 1.016 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر نوفمبر 2019.

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي: إن 268 مليون ريال خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم؛ فيما جاءت 748 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة؛ مبينًا أن إجمالي المبالغ التي أُودعت في حسابات مستفيدي "التمويل العقاري المدعوم"، ومبادرة "القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة" منذ بداية برنامج القرض العقاري المدعوم في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي؛ بلغت نحو 10.490 مليارات ريال حتى نهاية الشهر الماضي؛ منها مبلغ 2.099 مليار ريال أُودِعت في حسابات مستفيدي "التمويل المدعوم"؛ فيما أودع 8.391 مليار ريال كدعم للمستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة من جميع القطاعات العسكرية.

وأضاف: الإعلان الشهري عن إيداع الدعم لمستفيدي "سكني" من الصندوق ووزارة الإسكان"؛ يأتي تأكيدًا على التزامنا التام بتوفير جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي تساهم في تملّك المواطنين للسكن، ويتيح للمواطن تنوع الخيارات في البرامج والمبادرات، والاختيار الأنسب لتملك مسكنه الأول.

وأشار "بن ماضي" إلى اهتمام الصندوق بجميع المقترحات التي تَرِده عبر قنوات الاتصال من المواطنين، وسعيه لتحسين المبادرات والبرامج بما يتلاءم مع حاجة المواطن.

يُذكر أن فروع صندوق التنمية العقارية، إضافة إلى 30 خدمة إلكترونية وأجهزة الخدمات الذاتية وخدمة المستشار العقاري، تعمل طوال أيام الأسبوع لتسهيل إجراءات الحصول على التمويل المدعوم بكل يسر وسهولة، كما أن مركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي مُهيّأة للرد على جميع الاستفسارات والأسئلة عن كل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات والحلول التمويلية والسكنية.

صندوق التنمية العقارية برنامج سكني وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العقاري": إيداع 1.016 مليارًا في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر نوفمبر
سبق

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع 1.016 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر نوفمبر 2019.

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي: إن 268 مليون ريال خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم؛ فيما جاءت 748 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة؛ مبينًا أن إجمالي المبالغ التي أُودعت في حسابات مستفيدي "التمويل العقاري المدعوم"، ومبادرة "القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة" منذ بداية برنامج القرض العقاري المدعوم في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي؛ بلغت نحو 10.490 مليارات ريال حتى نهاية الشهر الماضي؛ منها مبلغ 2.099 مليار ريال أُودِعت في حسابات مستفيدي "التمويل المدعوم"؛ فيما أودع 8.391 مليار ريال كدعم للمستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة من جميع القطاعات العسكرية.

وأضاف: الإعلان الشهري عن إيداع الدعم لمستفيدي "سكني" من الصندوق ووزارة الإسكان"؛ يأتي تأكيدًا على التزامنا التام بتوفير جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي تساهم في تملّك المواطنين للسكن، ويتيح للمواطن تنوع الخيارات في البرامج والمبادرات، والاختيار الأنسب لتملك مسكنه الأول.

وأشار "بن ماضي" إلى اهتمام الصندوق بجميع المقترحات التي تَرِده عبر قنوات الاتصال من المواطنين، وسعيه لتحسين المبادرات والبرامج بما يتلاءم مع حاجة المواطن.

يُذكر أن فروع صندوق التنمية العقارية، إضافة إلى 30 خدمة إلكترونية وأجهزة الخدمات الذاتية وخدمة المستشار العقاري، تعمل طوال أيام الأسبوع لتسهيل إجراءات الحصول على التمويل المدعوم بكل يسر وسهولة، كما أن مركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي مُهيّأة للرد على جميع الاستفسارات والأسئلة عن كل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات والحلول التمويلية والسكنية.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
01:21 PM

"العقاري": إيداع 1.016 مليارًا في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر نوفمبر

"بن ماضي" يؤكد الاهتمام بجميع المقترحات التي تَرِد عبر قنوات الاتصال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع 1.016 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر نوفمبر 2019.

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي: إن 268 مليون ريال خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم؛ فيما جاءت 748 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة؛ مبينًا أن إجمالي المبالغ التي أُودعت في حسابات مستفيدي "التمويل العقاري المدعوم"، ومبادرة "القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة" منذ بداية برنامج القرض العقاري المدعوم في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي؛ بلغت نحو 10.490 مليارات ريال حتى نهاية الشهر الماضي؛ منها مبلغ 2.099 مليار ريال أُودِعت في حسابات مستفيدي "التمويل المدعوم"؛ فيما أودع 8.391 مليار ريال كدعم للمستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة من جميع القطاعات العسكرية.

وأضاف: الإعلان الشهري عن إيداع الدعم لمستفيدي "سكني" من الصندوق ووزارة الإسكان"؛ يأتي تأكيدًا على التزامنا التام بتوفير جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي تساهم في تملّك المواطنين للسكن، ويتيح للمواطن تنوع الخيارات في البرامج والمبادرات، والاختيار الأنسب لتملك مسكنه الأول.

وأشار "بن ماضي" إلى اهتمام الصندوق بجميع المقترحات التي تَرِده عبر قنوات الاتصال من المواطنين، وسعيه لتحسين المبادرات والبرامج بما يتلاءم مع حاجة المواطن.

يُذكر أن فروع صندوق التنمية العقارية، إضافة إلى 30 خدمة إلكترونية وأجهزة الخدمات الذاتية وخدمة المستشار العقاري، تعمل طوال أيام الأسبوع لتسهيل إجراءات الحصول على التمويل المدعوم بكل يسر وسهولة، كما أن مركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي مُهيّأة للرد على جميع الاستفسارات والأسئلة عن كل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات والحلول التمويلية والسكنية.

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