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هل الوقت مناسب للسفر قبل ظهور لقاح لفيروس كورونا؟

مختص: العديد من دول العالم ما زالت تسجل أعداداً كبيرة من الإصابات

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، أن هناك بعض الدول يتم تسجيل عدد كبير من الإصابات فيها بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه على الشخص الذي يرغب بالسفر أن يسأل نفسه، هل هو جاهز للسفر للبحث عن مكان آمن ولا يستطيع الجلوس في بلده؟

وقال "باهبري" في مداخلة هاتفية على قناة "الإخبارية" السعودية: "هل الشخص الذي يرغب بالسفر لديه من الأمور الضرورية التي تضطره للسفر، وهل السياحة تعتبر من الضروريات، فالإنسان هنا يخاطر بنفسه بشكل غير مبرر، فكل شخص يختلف عن الآخر في تحديد ذلك".

وأضاف "باهبري"، رداً على سؤال حول هل حان وقت السفر للخارج قبل ظهور لقاح للفيروس، وهل هناك خطورة كبيرة، أن "بعض البلدان في الخارج فيها عدد الحالات كبير جداً إلى الآن".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل الوقت مناسب للسفر قبل ظهور لقاح لفيروس كورونا؟
سبق

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، أن هناك بعض الدول يتم تسجيل عدد كبير من الإصابات فيها بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه على الشخص الذي يرغب بالسفر أن يسأل نفسه، هل هو جاهز للسفر للبحث عن مكان آمن ولا يستطيع الجلوس في بلده؟

وقال "باهبري" في مداخلة هاتفية على قناة "الإخبارية" السعودية: "هل الشخص الذي يرغب بالسفر لديه من الأمور الضرورية التي تضطره للسفر، وهل السياحة تعتبر من الضروريات، فالإنسان هنا يخاطر بنفسه بشكل غير مبرر، فكل شخص يختلف عن الآخر في تحديد ذلك".

وأضاف "باهبري"، رداً على سؤال حول هل حان وقت السفر للخارج قبل ظهور لقاح للفيروس، وهل هناك خطورة كبيرة، أن "بعض البلدان في الخارج فيها عدد الحالات كبير جداً إلى الآن".

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
06:56 PM

هل الوقت مناسب للسفر قبل ظهور لقاح لفيروس كورونا؟

مختص: العديد من دول العالم ما زالت تسجل أعداداً كبيرة من الإصابات

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
1,928

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، أن هناك بعض الدول يتم تسجيل عدد كبير من الإصابات فيها بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه على الشخص الذي يرغب بالسفر أن يسأل نفسه، هل هو جاهز للسفر للبحث عن مكان آمن ولا يستطيع الجلوس في بلده؟

وقال "باهبري" في مداخلة هاتفية على قناة "الإخبارية" السعودية: "هل الشخص الذي يرغب بالسفر لديه من الأمور الضرورية التي تضطره للسفر، وهل السياحة تعتبر من الضروريات، فالإنسان هنا يخاطر بنفسه بشكل غير مبرر، فكل شخص يختلف عن الآخر في تحديد ذلك".

وأضاف "باهبري"، رداً على سؤال حول هل حان وقت السفر للخارج قبل ظهور لقاح للفيروس، وهل هناك خطورة كبيرة، أن "بعض البلدان في الخارج فيها عدد الحالات كبير جداً إلى الآن".

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