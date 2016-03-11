"كورونا" يجبر الهند على غلق حدودها مع ميانمار وبنجلادش

طالبت مواطنيها بعدم السفر لبلدان موبوءة بالفيروس

وسّعت الهند القيود على السفر، وأغلقت حدودها مع ميانمار المجاورة؛ لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" مع ارتفاع عدد الإصابات في دول منطقة جنوب آسيا اليوم الأربعاء.

وأغلقت الهند حدودها مع ميانمار جارتها من ناحية الشرق؛ على الرغم من عدم تسجيل أي حالات إصابة هناك حتى الآن، وفقاً لـ"رويترز".

ونصحت الهند مواطنيها بتجنب السفر غير الضروري إلى بلدان موبوءة بالفيروس، وطلبت من العائدين من هذه الأماكن عزل أنفسهم في المنزل، بعدما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة في الهند إلى 52.

وعلقت الهند إصدار تأشيرات السفر لمواطني فرنسا وإسبانيا وألمانيا حتى إشعار آخر، حسب ما جاء في بيان لوزارة الصحة في ساعة متأخرة أمس.

وتطبق البلاد هذه القيود بالفعل على مواطني الصين وإيطاليا وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وهي الدول الخمس الأكثر تضرراً بالفيروس.