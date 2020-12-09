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عن بعد.. "تعليم جدة" تقيم ملتقى الشؤون المدرسية غداً

تحت شعار نحو بيئة مدرسية تحقق الرؤية وتتخطى الأزمات

تقيم الإدارة العام لتعليم جدة، غداً الخميس، فعاليات ملتقى الشؤون المدرسية، تحت شعار (نحو بيئة مدرسية تحقق الرؤية وتتخطى الأزمات)، ويهدف من خلال تنفيذه إلى تحقيق التكامل في العملية التعليمية مع مكاتب التعليم لدعم أداء القيادات المدرسية وتقديم خدمات مميزة للمستفيدين.

الملتقى الذي سيدشنه مدير عام التعليم الدكتور سعد المسعودي وينفذ "عن بُعد"، سيتناول عدداً من المحاور حول التطلعات نحو البيئة المدرسية الجاذبة، وتأسيس قاعات تقنية بالمدارس وتوضيح إطار نظم الإدارة البيئية للمدارس، إلى جانب كفايات بيئات التعلم والخدمات الطلابية في ظل جائحة كورونا، وغيرها من المحاور التي سيقدمها مشرفون ومشرفات تربويون من إدارات التجهيزات المدرسية وشؤون المعلمين والشؤون الصحية المدرسية وإدارة التخطيط المدرسي وخدمات الطلاب ولجنة الظروف الخاصة إلى جانب مشاركة مشرفين ومشرفات من مكاتب التعليم وعدد من قادة وقائدات المدارس.

الإدارة العام لتعليم جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عن بعد.. "تعليم جدة" تقيم ملتقى الشؤون المدرسية غداً
سبق

تقيم الإدارة العام لتعليم جدة، غداً الخميس، فعاليات ملتقى الشؤون المدرسية، تحت شعار (نحو بيئة مدرسية تحقق الرؤية وتتخطى الأزمات)، ويهدف من خلال تنفيذه إلى تحقيق التكامل في العملية التعليمية مع مكاتب التعليم لدعم أداء القيادات المدرسية وتقديم خدمات مميزة للمستفيدين.

الملتقى الذي سيدشنه مدير عام التعليم الدكتور سعد المسعودي وينفذ "عن بُعد"، سيتناول عدداً من المحاور حول التطلعات نحو البيئة المدرسية الجاذبة، وتأسيس قاعات تقنية بالمدارس وتوضيح إطار نظم الإدارة البيئية للمدارس، إلى جانب كفايات بيئات التعلم والخدمات الطلابية في ظل جائحة كورونا، وغيرها من المحاور التي سيقدمها مشرفون ومشرفات تربويون من إدارات التجهيزات المدرسية وشؤون المعلمين والشؤون الصحية المدرسية وإدارة التخطيط المدرسي وخدمات الطلاب ولجنة الظروف الخاصة إلى جانب مشاركة مشرفين ومشرفات من مكاتب التعليم وعدد من قادة وقائدات المدارس.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
03:13 PM

عن بعد.. "تعليم جدة" تقيم ملتقى الشؤون المدرسية غداً

تحت شعار نحو بيئة مدرسية تحقق الرؤية وتتخطى الأزمات

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
273

تقيم الإدارة العام لتعليم جدة، غداً الخميس، فعاليات ملتقى الشؤون المدرسية، تحت شعار (نحو بيئة مدرسية تحقق الرؤية وتتخطى الأزمات)، ويهدف من خلال تنفيذه إلى تحقيق التكامل في العملية التعليمية مع مكاتب التعليم لدعم أداء القيادات المدرسية وتقديم خدمات مميزة للمستفيدين.

الملتقى الذي سيدشنه مدير عام التعليم الدكتور سعد المسعودي وينفذ "عن بُعد"، سيتناول عدداً من المحاور حول التطلعات نحو البيئة المدرسية الجاذبة، وتأسيس قاعات تقنية بالمدارس وتوضيح إطار نظم الإدارة البيئية للمدارس، إلى جانب كفايات بيئات التعلم والخدمات الطلابية في ظل جائحة كورونا، وغيرها من المحاور التي سيقدمها مشرفون ومشرفات تربويون من إدارات التجهيزات المدرسية وشؤون المعلمين والشؤون الصحية المدرسية وإدارة التخطيط المدرسي وخدمات الطلاب ولجنة الظروف الخاصة إلى جانب مشاركة مشرفين ومشرفات من مكاتب التعليم وعدد من قادة وقائدات المدارس.

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