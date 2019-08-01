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"الخضيري" يحذّر: حبوب تنظيف القولون للتخسيس مضرة جدًّا

تُسبب الجفاف واختلال الأملاح وفقدان البكتيريا النافعة

حذّر عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من استعمال "كبسولات تنظيف القولون" التي يروج فائدتها للتخسيس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "القولون في الجسم يعمل على امتصاص الماء وتخزين الفضلات، كما يحتوي على بكتيريا نافعة تعمل كمناعة، ولها دور في التحكم في الوزن".

وأضاف: "حبوب تنظيف القولون للتخسيس" مضرة جدًّا، وتسبب الجفاف واختلال الأملاح وفقدان البكتيريا النافعة المؤدي إلى السمنة. وختم بقوله: "التنظيف لا يستخدم إلا طبيًّا قبل المنظار".

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"الخضيري" يحذّر: حبوب تنظيف القولون للتخسيس مضرة جدًّا
سبق

حذّر عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من استعمال "كبسولات تنظيف القولون" التي يروج فائدتها للتخسيس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "القولون في الجسم يعمل على امتصاص الماء وتخزين الفضلات، كما يحتوي على بكتيريا نافعة تعمل كمناعة، ولها دور في التحكم في الوزن".

وأضاف: "حبوب تنظيف القولون للتخسيس" مضرة جدًّا، وتسبب الجفاف واختلال الأملاح وفقدان البكتيريا النافعة المؤدي إلى السمنة. وختم بقوله: "التنظيف لا يستخدم إلا طبيًّا قبل المنظار".

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
11:19 AM

"الخضيري" يحذّر: حبوب تنظيف القولون للتخسيس مضرة جدًّا

تُسبب الجفاف واختلال الأملاح وفقدان البكتيريا النافعة

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عمر السبيعي - الرياض
0
5,151

حذّر عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من استعمال "كبسولات تنظيف القولون" التي يروج فائدتها للتخسيس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "القولون في الجسم يعمل على امتصاص الماء وتخزين الفضلات، كما يحتوي على بكتيريا نافعة تعمل كمناعة، ولها دور في التحكم في الوزن".

وأضاف: "حبوب تنظيف القولون للتخسيس" مضرة جدًّا، وتسبب الجفاف واختلال الأملاح وفقدان البكتيريا النافعة المؤدي إلى السمنة. وختم بقوله: "التنظيف لا يستخدم إلا طبيًّا قبل المنظار".

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