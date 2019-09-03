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درجة الحرارة بـ "الشرقية" تقفز فوق الـ 48 .. و#الإنذار_المبكر ينبّه 7 مناطق

حالات مناخية متفاوتة بينها أمطار مصحوبة بالبَرَد وأتربة مُثارة تستمر للمساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والرياض ونجران والشرقية من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط البَرَد والسيول، ونشاطاً في الرياح السطحية.

وفي تنبيه آخر، تشهد منطقة جازان رياحاً نشطة وسحباً رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، ونشاطاً في الرياح السطحية من الحادية عشرة صباحاً للتاسعة مساءً.

وأفادت "الأرصاد" بتعرُّض مكة المكرّمة لحالة من السحب الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية من الحادية عشرة صباحاً تستمر للتاسعة مساءً.

وفي تنبيه جديد، أفادت الهيئة بتعرُّض مكة المكرّمة والرياض ونجران و"الشرقية" لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية بكل المناطق، مع ارتفاع الحرارة لأكثر من 48 درجة بـ "الشرقية".

وتشمل الحالة بمكة المكرّمة كلاً من القنفذة والليث، وتبدأ من العاشرة صباحاً وتستمر للثامنة مساء، فيما تشمل بالرياض: الأفلاج والخرج والدلم والسليل والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم والدواسر، وتبدأ مع الحادية عشرة صباحاً وتستمر للثامنة.

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درجة الحرارة بـ "الشرقية" تقفز فوق الـ 48 .. و#الإنذار_المبكر ينبّه 7 مناطق
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والرياض ونجران والشرقية من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط البَرَد والسيول، ونشاطاً في الرياح السطحية.

وفي تنبيه آخر، تشهد منطقة جازان رياحاً نشطة وسحباً رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، ونشاطاً في الرياح السطحية من الحادية عشرة صباحاً للتاسعة مساءً.

وأفادت "الأرصاد" بتعرُّض مكة المكرّمة لحالة من السحب الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية من الحادية عشرة صباحاً تستمر للتاسعة مساءً.

وفي تنبيه جديد، أفادت الهيئة بتعرُّض مكة المكرّمة والرياض ونجران و"الشرقية" لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية بكل المناطق، مع ارتفاع الحرارة لأكثر من 48 درجة بـ "الشرقية".

وتشمل الحالة بمكة المكرّمة كلاً من القنفذة والليث، وتبدأ من العاشرة صباحاً وتستمر للثامنة مساء، فيما تشمل بالرياض: الأفلاج والخرج والدلم والسليل والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم والدواسر، وتبدأ مع الحادية عشرة صباحاً وتستمر للثامنة.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
09:26 AM

درجة الحرارة بـ "الشرقية" تقفز فوق الـ 48 .. و#الإنذار_المبكر ينبّه 7 مناطق

حالات مناخية متفاوتة بينها أمطار مصحوبة بالبَرَد وأتربة مُثارة تستمر للمساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والرياض ونجران والشرقية من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط البَرَد والسيول، ونشاطاً في الرياح السطحية.

وفي تنبيه آخر، تشهد منطقة جازان رياحاً نشطة وسحباً رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، ونشاطاً في الرياح السطحية من الحادية عشرة صباحاً للتاسعة مساءً.

وأفادت "الأرصاد" بتعرُّض مكة المكرّمة لحالة من السحب الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية من الحادية عشرة صباحاً تستمر للتاسعة مساءً.

وفي تنبيه جديد، أفادت الهيئة بتعرُّض مكة المكرّمة والرياض ونجران و"الشرقية" لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية بكل المناطق، مع ارتفاع الحرارة لأكثر من 48 درجة بـ "الشرقية".

وتشمل الحالة بمكة المكرّمة كلاً من القنفذة والليث، وتبدأ من العاشرة صباحاً وتستمر للثامنة مساء، فيما تشمل بالرياض: الأفلاج والخرج والدلم والسليل والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم والدواسر، وتبدأ مع الحادية عشرة صباحاً وتستمر للثامنة.

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