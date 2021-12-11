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بعد اختتام رالي حائل.. "العطية" يحسم الفوز بلقب كأس العالم لراليات الكروس كانتري 2021

السائق القطري استطاع الوصول أولاً في المرحلة الرابعة بزمن بلغ 01:16:39 ساعة

يُتوقع أن يُتوّج السائق القطري ناصر العطية؛ بالفوز بلقب كأس العالم لراليات الكروس كانتري 2021، بعد اختتام المرحلة الرابعة اليوم من رالي حائل تويوتا الدولي 2021 ووصوله أولاً في المرحلة الرابعة من رالي حائل تويوتا الدولي 2021، بزمن بلغ 01:16:39 ساعة.

وكان السائق القطري قد صرّح فور وصوله لحائل للمشاركة في الرالي هذا العام، بأنه جاء فقط لاستكمال نقاط قليلة جداً، من بينها اختتامه المرحلة الرابعة من رالي حائل، التي ستؤهله للفوز بالكأس، الأمر الذي حسم به "العطية" حصوله على الكأس قبل دخوله في المنافسات لرالي حائل.

وتصدر "العطية"؛ مع مساعده الملّاح الفِرنسي ماتيو بوميل؛ على سيارة تويوتا "هايلوكس"، الترتيب العام للمتسابقين في البطولة بزمن إجمالي قدره 17:45:58.0 ساعة، حتى فوزه برالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الثلاثين، المرحلة الخامسة وقبل الأخيرة "رالي حائل 2021"من بطولة كأس العالم.

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بعد اختتام رالي حائل.. "العطية" يحسم الفوز بلقب كأس العالم لراليات الكروس كانتري 2021
سبق

يُتوقع أن يُتوّج السائق القطري ناصر العطية؛ بالفوز بلقب كأس العالم لراليات الكروس كانتري 2021، بعد اختتام المرحلة الرابعة اليوم من رالي حائل تويوتا الدولي 2021 ووصوله أولاً في المرحلة الرابعة من رالي حائل تويوتا الدولي 2021، بزمن بلغ 01:16:39 ساعة.

وكان السائق القطري قد صرّح فور وصوله لحائل للمشاركة في الرالي هذا العام، بأنه جاء فقط لاستكمال نقاط قليلة جداً، من بينها اختتامه المرحلة الرابعة من رالي حائل، التي ستؤهله للفوز بالكأس، الأمر الذي حسم به "العطية" حصوله على الكأس قبل دخوله في المنافسات لرالي حائل.

وتصدر "العطية"؛ مع مساعده الملّاح الفِرنسي ماتيو بوميل؛ على سيارة تويوتا "هايلوكس"، الترتيب العام للمتسابقين في البطولة بزمن إجمالي قدره 17:45:58.0 ساعة، حتى فوزه برالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الثلاثين، المرحلة الخامسة وقبل الأخيرة "رالي حائل 2021"من بطولة كأس العالم.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
12:55 PM

بعد اختتام رالي حائل.. "العطية" يحسم الفوز بلقب كأس العالم لراليات الكروس كانتري 2021

السائق القطري استطاع الوصول أولاً في المرحلة الرابعة بزمن بلغ 01:16:39 ساعة

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خالد السليمي - حائل
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1,483

يُتوقع أن يُتوّج السائق القطري ناصر العطية؛ بالفوز بلقب كأس العالم لراليات الكروس كانتري 2021، بعد اختتام المرحلة الرابعة اليوم من رالي حائل تويوتا الدولي 2021 ووصوله أولاً في المرحلة الرابعة من رالي حائل تويوتا الدولي 2021، بزمن بلغ 01:16:39 ساعة.

وكان السائق القطري قد صرّح فور وصوله لحائل للمشاركة في الرالي هذا العام، بأنه جاء فقط لاستكمال نقاط قليلة جداً، من بينها اختتامه المرحلة الرابعة من رالي حائل، التي ستؤهله للفوز بالكأس، الأمر الذي حسم به "العطية" حصوله على الكأس قبل دخوله في المنافسات لرالي حائل.

وتصدر "العطية"؛ مع مساعده الملّاح الفِرنسي ماتيو بوميل؛ على سيارة تويوتا "هايلوكس"، الترتيب العام للمتسابقين في البطولة بزمن إجمالي قدره 17:45:58.0 ساعة، حتى فوزه برالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الثلاثين، المرحلة الخامسة وقبل الأخيرة "رالي حائل 2021"من بطولة كأس العالم.

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