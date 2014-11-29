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بلدية جنوب جدة تزيل عددًا من الأسوار المخالفة بحي "الهوارنية"

على مساحة 12400 ألف متر مربع.. ضمن جهودها للارتقاء بالخدمات البلدية

أزالت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، عدداً من الأسوار المخالفة بحي "الهوارنية"، على مساحة قدرت بـ 12400 متر مربع؛ وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية م. أحمد الشافعي، أن أعمال الإزالة شملت أحواشًا مقامة بطرق مخالفة، مبيناً أن البلدية قامت بتكثيف الجولات ومراقبة كافة المخالفات ضمن الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

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بلدية جنوب جدة تزيل عددًا من الأسوار المخالفة بحي "الهوارنية"
سبق

أزالت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، عدداً من الأسوار المخالفة بحي "الهوارنية"، على مساحة قدرت بـ 12400 متر مربع؛ وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية م. أحمد الشافعي، أن أعمال الإزالة شملت أحواشًا مقامة بطرق مخالفة، مبيناً أن البلدية قامت بتكثيف الجولات ومراقبة كافة المخالفات ضمن الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
03:26 PM

بلدية جنوب جدة تزيل عددًا من الأسوار المخالفة بحي "الهوارنية"

على مساحة 12400 ألف متر مربع.. ضمن جهودها للارتقاء بالخدمات البلدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أزالت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، عدداً من الأسوار المخالفة بحي "الهوارنية"، على مساحة قدرت بـ 12400 متر مربع؛ وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية م. أحمد الشافعي، أن أعمال الإزالة شملت أحواشًا مقامة بطرق مخالفة، مبيناً أن البلدية قامت بتكثيف الجولات ومراقبة كافة المخالفات ضمن الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

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