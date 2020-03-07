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الكلية التقنية بالقويعية تجذب الزوار في اليوم العالمي للدفاع المدني

استهدفت تثقيف المواطن والمقيم بأمور السلامة

جذب جناح الكلية التقنية بالقويعية، في معرض اليوم العالمي للدفاع المدني، بمحافظة القويعية، الزوار والأطفال.

وشاركت الكلية بركن تثقيفي، لتوعية وتثقيف المواطن والمقيم بأمور السلامة، للوقاية من الأخطار والحوادث، بمشاركة تخصصات الكلية التدريبية.

ووفرت الكلية ركنًا تعليميًا ترفيهيًا للأطفال قدم لهم العديد من الفقرات المختلفة تحمل رسائل إرشادية لتعزيز ثقافة السلامة لدى الأطفال، تخلله العديد من المسابقات والألعاب وتوزيع الجوائز والهدايا.

وانطلقت فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، ودشنها محافظ القويعية، تحت شعار "السلامة أولاً"، بمعرض تشارك فيه جهات حكومية وأهلية عدة.

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الكلية التقنية بالقويعية تجذب الزوار في اليوم العالمي للدفاع المدني
سبق

جذب جناح الكلية التقنية بالقويعية، في معرض اليوم العالمي للدفاع المدني، بمحافظة القويعية، الزوار والأطفال.

وشاركت الكلية بركن تثقيفي، لتوعية وتثقيف المواطن والمقيم بأمور السلامة، للوقاية من الأخطار والحوادث، بمشاركة تخصصات الكلية التدريبية.

ووفرت الكلية ركنًا تعليميًا ترفيهيًا للأطفال قدم لهم العديد من الفقرات المختلفة تحمل رسائل إرشادية لتعزيز ثقافة السلامة لدى الأطفال، تخلله العديد من المسابقات والألعاب وتوزيع الجوائز والهدايا.

وانطلقت فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، ودشنها محافظ القويعية، تحت شعار "السلامة أولاً"، بمعرض تشارك فيه جهات حكومية وأهلية عدة.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
05:16 PM

الكلية التقنية بالقويعية تجذب الزوار في اليوم العالمي للدفاع المدني

استهدفت تثقيف المواطن والمقيم بأمور السلامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القويعية
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جذب جناح الكلية التقنية بالقويعية، في معرض اليوم العالمي للدفاع المدني، بمحافظة القويعية، الزوار والأطفال.

وشاركت الكلية بركن تثقيفي، لتوعية وتثقيف المواطن والمقيم بأمور السلامة، للوقاية من الأخطار والحوادث، بمشاركة تخصصات الكلية التدريبية.

ووفرت الكلية ركنًا تعليميًا ترفيهيًا للأطفال قدم لهم العديد من الفقرات المختلفة تحمل رسائل إرشادية لتعزيز ثقافة السلامة لدى الأطفال، تخلله العديد من المسابقات والألعاب وتوزيع الجوائز والهدايا.

وانطلقت فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، ودشنها محافظ القويعية، تحت شعار "السلامة أولاً"، بمعرض تشارك فيه جهات حكومية وأهلية عدة.

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