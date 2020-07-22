خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه - أيده الله - الصحة والعافية.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره له على مشاعره النبيلة.
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-07-22
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه - أيده الله - الصحة والعافية.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره له على مشاعره النبيلة.
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
09:45 PM
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه - أيده الله - الصحة والعافية.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره له على مشاعره النبيلة.