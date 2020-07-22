خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه - أيده الله - الصحة والعافية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره له على مشاعره النبيلة.