النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير عسير يدشّن حملة "أخرج زكاتك من بيتك"

عبر المنصة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية

دشّن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، حملة "اخرج زكاتك من بيتك" بالمنطقة، عبر المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال مشاركة الأمير تركي مساء اليوم, وجبة الإفطار الرمضاني المعدة لمنسوبي دار التربية الاجتماعية والمؤسسة النموذجية بمقر الدار بمدينة أبها، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة هادي الشهراني وأعضاء الحملة.

واستمع أمير منطقة عسير إلى شرح عن الحملة وأهدافها والخدمات التي تقدمها عبر المنصة التي تعد نموذجًا وطنيًا لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والإحسان بين أفراد المجتمع.

ونوّه الأمير تركي بن طلال خلال تدشين الحملة باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، وما يشهده القطاع الخيري من تطور وتنظيم ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لجميع القطاعات، فيما ثمّن أعضاء الحملة لأمير منطقة عسير حرصه ودعمه للحملة ولجميع الأعمال الخيرية والإنسانية في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير عسير يدشّن حملة "أخرج زكاتك من بيتك"
سبق

دشّن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، حملة "اخرج زكاتك من بيتك" بالمنطقة، عبر المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال مشاركة الأمير تركي مساء اليوم, وجبة الإفطار الرمضاني المعدة لمنسوبي دار التربية الاجتماعية والمؤسسة النموذجية بمقر الدار بمدينة أبها، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة هادي الشهراني وأعضاء الحملة.

واستمع أمير منطقة عسير إلى شرح عن الحملة وأهدافها والخدمات التي تقدمها عبر المنصة التي تعد نموذجًا وطنيًا لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والإحسان بين أفراد المجتمع.

ونوّه الأمير تركي بن طلال خلال تدشين الحملة باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، وما يشهده القطاع الخيري من تطور وتنظيم ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لجميع القطاعات، فيما ثمّن أعضاء الحملة لأمير منطقة عسير حرصه ودعمه للحملة ولجميع الأعمال الخيرية والإنسانية في المنطقة.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
11:05 PM

أمير عسير يدشّن حملة "أخرج زكاتك من بيتك"

عبر المنصة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
1,869

دشّن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، حملة "اخرج زكاتك من بيتك" بالمنطقة، عبر المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال مشاركة الأمير تركي مساء اليوم, وجبة الإفطار الرمضاني المعدة لمنسوبي دار التربية الاجتماعية والمؤسسة النموذجية بمقر الدار بمدينة أبها، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة هادي الشهراني وأعضاء الحملة.

واستمع أمير منطقة عسير إلى شرح عن الحملة وأهدافها والخدمات التي تقدمها عبر المنصة التي تعد نموذجًا وطنيًا لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والإحسان بين أفراد المجتمع.

ونوّه الأمير تركي بن طلال خلال تدشين الحملة باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، وما يشهده القطاع الخيري من تطور وتنظيم ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لجميع القطاعات، فيما ثمّن أعضاء الحملة لأمير منطقة عسير حرصه ودعمه للحملة ولجميع الأعمال الخيرية والإنسانية في المنطقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,549
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,349
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,940
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,817

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة