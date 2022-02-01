مستوى تاريخي.. البطالة في "اليورو" تتراجع إلى أدنى نسبة منذ 1998

تزامنًا مع تعافي التوظيف.. ورغم تفشي متحور كورونا "أوميكرون"

شهد معدل البطالة في منطقة اليورو تراجعًا إلى مستوى تاريخي، وفق ما كشفت بيانات رسمية اليوم، في ظل تعافي التوظيف في أوروبا رغم تفشي المتحور أوميكرون.

ووفق "فرانس برس"، كشفت وكالة "يوروستات" الرسمية للإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، أن نسبة البطالة المعدلة موسمياً، بلغت 7 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ بدأت الوكالة تسجيل المعدل في أبريل 1998.