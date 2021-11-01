"التحالف": تدمير موقعين للصواريخ البالستية بمحافظتي صعدة وعمران
قال: حيّدنا هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير موقعين للصواريخ البالستية بمحافظتي صعدة وعمران.
وأكد "التحالف" أن عملية التدمير شملت منصات الإطلاق والصواريخ البالستية بالموقعين.
وقال تحالف دعم الشرعية: "حيّدنا هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية".
"التحالف": تدمير موقعين للصواريخ البالستية بمحافظتي صعدة وعمران
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-01
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير موقعين للصواريخ البالستية بمحافظتي صعدة وعمران.
وأكد "التحالف" أن عملية التدمير شملت منصات الإطلاق والصواريخ البالستية بالموقعين.
وقال تحالف دعم الشرعية: "حيّدنا هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية".
01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
04:19 PM
اخر تعديل
02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
04:14 AM
"التحالف": تدمير موقعين للصواريخ البالستية بمحافظتي صعدة وعمران
قال: حيّدنا هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير موقعين للصواريخ البالستية بمحافظتي صعدة وعمران.
وأكد "التحالف" أن عملية التدمير شملت منصات الإطلاق والصواريخ البالستية بالموقعين.
وقال تحالف دعم الشرعية: "حيّدنا هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية".