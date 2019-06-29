6146 مستفيدًا بالأسبوع الثاني من حملة صيف عسير التوعوية

شملت 8 برامج متنوعة لتطبيق الإجراءات الوقائية بالجوامع والمرافق العامة والمولات

شهدت الخطة التوعوية لصحة عسير المنفذة في 8 برامج متنوعة لصيف هذا العام تفاعلاً على مدى أسبوعين.

وبلغ عدد المستفيدين في الأسبوع الثاني من الحملة 6146 مستفيدًا من آلية التفعيل لخطة التقيد بالإجراءات الوقائية وتطبيق الاحترازات في الجوامع والمرافق العامة والمولات ومراكز للقاحات والمقاهي عبر استهداف الفئات الأكثر خطورة من خلال حث المجتمع على أخذ اللقاح، بشراكة مجتمعية مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تكثيف التواجد الميداني للفرق التطوعية وفرق رصد المخالفات في أماكن الازدحام داخل تلك المقاهي والمجمعات.