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"د د د 9999".. المزاد الإلكتروني الثالث للوحات المميزة ينطلق عبر منصة "أبشر"

المزاد الثاني شهد أكثر من 80 مزايدة وبلغت قيمة المزايدات 350 ألف ريال

ينطلق اليوم الخميس، عبر منصة "أبشر" مزاد اللوحات الإلكتروني الثالث، والذي يضم ‏العديد من اللوحات المميزة، وينتهي المزاد نهاية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 8 مساءً.

وتفصيلاً، يأتي ذلك بعد أن شهد المزاد الإلكتروني الثاني قبل عدة أيام إقبالاً من المهتمين باللوحات المميزة لمركباتهم حيث تمت في الساعات الأولى من المزاد أكثر من 80 مزايدة، وتجاوزت قيمة المزايدات 350 ألف ريال.

وأتاحت الإدارة العامة للمرور مزاد اللوحات الإلكتروني، عبر منصة أبشر لفتح المجال للراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا لإتاحة الفرص للجميع، وذلك بعد أن تم إيقاف جميع المزادات المكانية بإدارات المرور بمختلف المناطق.

يُشار إلى أن الدخول لمنصة ابشر (‪absher.sa) يتم من خلال جهاز مكتبي أو محمول "لاب توب"، وفي حال وجود مشكلة في الدخول يتم التواصل مع الدعم الفني لمنصة "أبشر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"د د د 9999".. المزاد الإلكتروني الثالث للوحات المميزة ينطلق عبر منصة "أبشر"
سبق

ينطلق اليوم الخميس، عبر منصة "أبشر" مزاد اللوحات الإلكتروني الثالث، والذي يضم ‏العديد من اللوحات المميزة، وينتهي المزاد نهاية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 8 مساءً.

وتفصيلاً، يأتي ذلك بعد أن شهد المزاد الإلكتروني الثاني قبل عدة أيام إقبالاً من المهتمين باللوحات المميزة لمركباتهم حيث تمت في الساعات الأولى من المزاد أكثر من 80 مزايدة، وتجاوزت قيمة المزايدات 350 ألف ريال.

وأتاحت الإدارة العامة للمرور مزاد اللوحات الإلكتروني، عبر منصة أبشر لفتح المجال للراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا لإتاحة الفرص للجميع، وذلك بعد أن تم إيقاف جميع المزادات المكانية بإدارات المرور بمختلف المناطق.

يُشار إلى أن الدخول لمنصة ابشر (‪absher.sa) يتم من خلال جهاز مكتبي أو محمول "لاب توب"، وفي حال وجود مشكلة في الدخول يتم التواصل مع الدعم الفني لمنصة "أبشر".

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
01:10 AM

"د د د 9999".. المزاد الإلكتروني الثالث للوحات المميزة ينطلق عبر منصة "أبشر"

المزاد الثاني شهد أكثر من 80 مزايدة وبلغت قيمة المزايدات 350 ألف ريال

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متعب البقمي - الطائف
0
2,316

ينطلق اليوم الخميس، عبر منصة "أبشر" مزاد اللوحات الإلكتروني الثالث، والذي يضم ‏العديد من اللوحات المميزة، وينتهي المزاد نهاية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 8 مساءً.

وتفصيلاً، يأتي ذلك بعد أن شهد المزاد الإلكتروني الثاني قبل عدة أيام إقبالاً من المهتمين باللوحات المميزة لمركباتهم حيث تمت في الساعات الأولى من المزاد أكثر من 80 مزايدة، وتجاوزت قيمة المزايدات 350 ألف ريال.

وأتاحت الإدارة العامة للمرور مزاد اللوحات الإلكتروني، عبر منصة أبشر لفتح المجال للراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا لإتاحة الفرص للجميع، وذلك بعد أن تم إيقاف جميع المزادات المكانية بإدارات المرور بمختلف المناطق.

يُشار إلى أن الدخول لمنصة ابشر (‪absher.sa) يتم من خلال جهاز مكتبي أو محمول "لاب توب"، وفي حال وجود مشكلة في الدخول يتم التواصل مع الدعم الفني لمنصة "أبشر".

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142 مليون ..

20 أكتوبر
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201,250 سيارة ..

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