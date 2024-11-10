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"الصحة": تسجيل 471 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 493 خلال الـ24 ساعة الماضية

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8،405.11 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 17 مليار ريال لأكثر من 618 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 38.65 نقطة ليقفل عند مستوى 8،405.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 17 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 618 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 656 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، وأمانة للتأمين، وأنعام القابضة، وصناعة الورق، وعناية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الجوف، والشرقية للتأمين، وجرير، وأسواق ع العثيم، والبحر الأحمر فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و4.47%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسيرا، والأسماك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، والمصافي، والراجحي، ووفرة، وسيرا هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 287.19 نقطة ليقفل عند مستوى 17،367.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 49 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 481 ألف سهم تقاسمتها 1565 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8،405.11 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 38.65 نقطة ليقفل عند مستوى 8،405.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 17 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 618 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 656 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، وأمانة للتأمين، وأنعام القابضة، وصناعة الورق، وعناية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الجوف، والشرقية للتأمين، وجرير، وأسواق ع العثيم، والبحر الأحمر فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و4.47%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسيرا، والأسماك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، والمصافي، والراجحي، ووفرة، وسيرا هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 287.19 نقطة ليقفل عند مستوى 17،367.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 49 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 481 ألف سهم تقاسمتها 1565 صفقة.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
04:00 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8،405.11 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 17 مليار ريال لأكثر من 618 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 38.65 نقطة ليقفل عند مستوى 8،405.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 17 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 618 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 656 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، وأمانة للتأمين، وأنعام القابضة، وصناعة الورق، وعناية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الجوف، والشرقية للتأمين، وجرير، وأسواق ع العثيم، والبحر الأحمر فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و4.47%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسيرا، والأسماك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، والمصافي، والراجحي، ووفرة، وسيرا هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 287.19 نقطة ليقفل عند مستوى 17،367.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 49 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 481 ألف سهم تقاسمتها 1565 صفقة.

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