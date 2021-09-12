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"الصحة": تسجيل 80 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 95 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 712 حالة وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة بكورونا

سجّل المجلس الوطني لأمانات الصحة البرازيلي، أمس السبت، 712 حالة وفاة، و14 ألفاً و314 إصابة بفيروس كورونا المستجد، على مستوى البرازيل، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفقاً للبيانات الواردة على موقع المجلس، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 586 ألفاً و558 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجّلة خلال تلك الفترة 20 مليوناً و989 ألفاً و164 إصابة.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 712 حالة وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة بكورونا
سبق

سجّل المجلس الوطني لأمانات الصحة البرازيلي، أمس السبت، 712 حالة وفاة، و14 ألفاً و314 إصابة بفيروس كورونا المستجد، على مستوى البرازيل، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفقاً للبيانات الواردة على موقع المجلس، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 586 ألفاً و558 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجّلة خلال تلك الفترة 20 مليوناً و989 ألفاً و164 إصابة.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
08:18 AM
اخر تعديل
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
04:17 PM

خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 712 حالة وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل المجلس الوطني لأمانات الصحة البرازيلي، أمس السبت، 712 حالة وفاة، و14 ألفاً و314 إصابة بفيروس كورونا المستجد، على مستوى البرازيل، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفقاً للبيانات الواردة على موقع المجلس، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 586 ألفاً و558 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجّلة خلال تلك الفترة 20 مليوناً و989 ألفاً و164 إصابة.

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