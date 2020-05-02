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مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية

لجنة بـ "الشورى" تناقش تقريراً بشأن المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات

لجنتا الإعلام والتعليم واصلتا اجتماعاتهما وأعمالهما واستعرضتا موضوعات عدة

واصلت لجان مجلس الشورى المتخصصة اجتماعاتها عن بُعد؛ حيث عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار اجتماعاً برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.

وناقشت اللجنة عديداً من الموضوعات ضمن اختصاصها تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس، فيما جرى استعراض وجهة نظرها بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1439 / 1440هـ، ووجهة نظرها بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1439 / 1440 هـ.

كما عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس اجتماعاً عن بُعد برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان؛ وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاختصاص، منها تقرير بشأن المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات؛ تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس.

كما استعرضت اللجنتان عدداً من مشاريع مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، حسب اختصاص كل لجنة.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجنة بـ "الشورى" تناقش تقريراً بشأن المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات
سبق

واصلت لجان مجلس الشورى المتخصصة اجتماعاتها عن بُعد؛ حيث عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار اجتماعاً برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.

وناقشت اللجنة عديداً من الموضوعات ضمن اختصاصها تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس، فيما جرى استعراض وجهة نظرها بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1439 / 1440هـ، ووجهة نظرها بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1439 / 1440 هـ.

كما عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس اجتماعاً عن بُعد برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان؛ وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاختصاص، منها تقرير بشأن المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات؛ تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس.

كما استعرضت اللجنتان عدداً من مشاريع مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، حسب اختصاص كل لجنة.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
12:28 PM

لجنة بـ "الشورى" تناقش تقريراً بشأن المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات

لجنتا الإعلام والتعليم واصلتا اجتماعاتهما وأعمالهما واستعرضتا موضوعات عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,935

واصلت لجان مجلس الشورى المتخصصة اجتماعاتها عن بُعد؛ حيث عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار اجتماعاً برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.

وناقشت اللجنة عديداً من الموضوعات ضمن اختصاصها تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس، فيما جرى استعراض وجهة نظرها بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1439 / 1440هـ، ووجهة نظرها بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1439 / 1440 هـ.

كما عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس اجتماعاً عن بُعد برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان؛ وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاختصاص، منها تقرير بشأن المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات؛ تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس.

كما استعرضت اللجنتان عدداً من مشاريع مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، حسب اختصاص كل لجنة.

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