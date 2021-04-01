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في اتصال هاتفي.. ولي العهد يستعرض مع الرئيس الروسي مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

"بوتين" يؤكد ترحيبه بالمبادرة السعودية ويثمن دعم جهود المملكة لما يحقق أهدافها

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا اليوم بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وجرى خلال الاتصال استعراض مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي تهدف لرفع الغطاء النباتي وتعزيز كفاءة عمليات إنتاج النفط، مساهمة في تخفيف الانبعاثات الكربونية في العالم لمواجهة التحديات البيئية.
وقد أبدى الرئيس بوتين ترحيبه بالمبادرة السعودية، مؤكدًا دعم جهود المملكة لما يحقق لهذه المبادرة أهدافها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في اتصال هاتفي.. ولي العهد يستعرض مع الرئيس الروسي مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا اليوم بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وجرى خلال الاتصال استعراض مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي تهدف لرفع الغطاء النباتي وتعزيز كفاءة عمليات إنتاج النفط، مساهمة في تخفيف الانبعاثات الكربونية في العالم لمواجهة التحديات البيئية.
وقد أبدى الرئيس بوتين ترحيبه بالمبادرة السعودية، مؤكدًا دعم جهود المملكة لما يحقق لهذه المبادرة أهدافها.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
05:12 PM

في اتصال هاتفي.. ولي العهد يستعرض مع الرئيس الروسي مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

"بوتين" يؤكد ترحيبه بالمبادرة السعودية ويثمن دعم جهود المملكة لما يحقق أهدافها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا اليوم بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وجرى خلال الاتصال استعراض مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي تهدف لرفع الغطاء النباتي وتعزيز كفاءة عمليات إنتاج النفط، مساهمة في تخفيف الانبعاثات الكربونية في العالم لمواجهة التحديات البيئية.
وقد أبدى الرئيس بوتين ترحيبه بالمبادرة السعودية، مؤكدًا دعم جهود المملكة لما يحقق لهذه المبادرة أهدافها.

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