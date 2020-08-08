"الدارة" تكشف عن أقدم رسم للمسجد الحرام.. منقوش على لوح مرمر

للنحات عبدالرحمن المكي وقام بإعداده في نهاية القرن الخامس الهجري

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، صورة تكشف عن أقدم رسم للمسجد الحرام، وهو منقوش على لوح من المرمر.

وقالت "الدارة" إن هذا الرسم من تصميم النحات عبدالرحمن المكي، وقام بإعداده في نهاية القرن (5 هـ/ 11 م).