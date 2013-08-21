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الفيحاء ينهي تحضيراته لمواجهة الفتح وبعثة الفريق تصل الأحساء

وصلت بعثة الفيحاء مساء اليوم الجمعة إلى مدينة الأحساء استعداداً لمواجهة الفتح غداً السبت ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد أجرى الفريق مرانه الأخير بقيادة المدير الفني فوك رازوفيتش، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء والتي ستحتضن مواجهة الغد.

حيث خضع اللاعبون في بداية الحصة إلى تمارين لياقية وقائية وإطالة للعضلات تحت إشراف مدرب اللياقة.

واختتم رازوفيتش استعدادات الفريق الميدانية بتمارين فنية تبعها التسديدات المباشرة على المرمى من الكرات الثابتة وركلات الزاوية والتنظيم الدفاعي والهجومي أثناء ذلك.

الفتح الفيحاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيحاء ينهي تحضيراته لمواجهة الفتح وبعثة الفريق تصل الأحساء
سبق

وصلت بعثة الفيحاء مساء اليوم الجمعة إلى مدينة الأحساء استعداداً لمواجهة الفتح غداً السبت ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد أجرى الفريق مرانه الأخير بقيادة المدير الفني فوك رازوفيتش، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء والتي ستحتضن مواجهة الغد.

حيث خضع اللاعبون في بداية الحصة إلى تمارين لياقية وقائية وإطالة للعضلات تحت إشراف مدرب اللياقة.

واختتم رازوفيتش استعدادات الفريق الميدانية بتمارين فنية تبعها التسديدات المباشرة على المرمى من الكرات الثابتة وركلات الزاوية والتنظيم الدفاعي والهجومي أثناء ذلك.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
11:32 PM

الفيحاء ينهي تحضيراته لمواجهة الفتح وبعثة الفريق تصل الأحساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصلت بعثة الفيحاء مساء اليوم الجمعة إلى مدينة الأحساء استعداداً لمواجهة الفتح غداً السبت ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد أجرى الفريق مرانه الأخير بقيادة المدير الفني فوك رازوفيتش، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء والتي ستحتضن مواجهة الغد.

حيث خضع اللاعبون في بداية الحصة إلى تمارين لياقية وقائية وإطالة للعضلات تحت إشراف مدرب اللياقة.

واختتم رازوفيتش استعدادات الفريق الميدانية بتمارين فنية تبعها التسديدات المباشرة على المرمى من الكرات الثابتة وركلات الزاوية والتنظيم الدفاعي والهجومي أثناء ذلك.

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