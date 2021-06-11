وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بأعمال المراكز الخدمية والأمنية؛ حيث شملت توجيهات المحافظ ضرورة مراقبة مواقع نقل الرمال في المراكز والتنسيق مع لجنة الاستثمار التعديني بالمحافظة إضافة لأهمية التعاون والتنسيق مع لجنة حصر الاستراحات ومتابعتها أمنياً كذلك متابعة احتياجات المواطنين وتذليل كل المعوقات وتقديم أفضل الخدمات لهم.

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، الاجتماع الثاني لرؤساء المراكز لهذا العام، بحضور وكيل المحافظة سعود العجالين.

توجيهات لمحافظ الزلفى بمراقبة مواقع نقل الرمال وتلبية احتياجات المواطنين فلاح الجوفان سبق 2021-06-11 ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، الاجتماع الثاني لرؤساء المراكز لهذا العام، بحضور وكيل المحافظة سعود العجالين. وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بأعمال المراكز الخدمية والأمنية؛ حيث شملت توجيهات المحافظ ضرورة مراقبة مواقع نقل الرمال في المراكز والتنسيق مع لجنة الاستثمار التعديني بالمحافظة إضافة لأهمية التعاون والتنسيق مع لجنة حصر الاستراحات ومتابعتها أمنياً كذلك متابعة احتياجات المواطنين وتذليل كل المعوقات وتقديم أفضل الخدمات لهم.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 03:22 PM

توجيهات لمحافظ الزلفى بمراقبة مواقع نقل الرمال وتلبية احتياجات المواطنين شدد في اجتماع لرؤساء المراكز على أهمية التعاون مع لجنة حصر الاستراحات





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ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، الاجتماع الثاني لرؤساء المراكز لهذا العام، بحضور وكيل المحافظة سعود العجالين.

وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بأعمال المراكز الخدمية والأمنية؛ حيث شملت توجيهات المحافظ ضرورة مراقبة مواقع نقل الرمال في المراكز والتنسيق مع لجنة الاستثمار التعديني بالمحافظة إضافة لأهمية التعاون والتنسيق مع لجنة حصر الاستراحات ومتابعتها أمنياً كذلك متابعة احتياجات المواطنين وتذليل كل المعوقات وتقديم أفضل الخدمات لهم.