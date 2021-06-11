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توجيهات لمحافظ الزلفى بمراقبة مواقع نقل الرمال وتلبية احتياجات المواطنين

شدد في اجتماع لرؤساء المراكز على أهمية التعاون مع لجنة حصر الاستراحات

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، الاجتماع الثاني لرؤساء المراكز لهذا العام، بحضور وكيل المحافظة سعود العجالين.

وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بأعمال المراكز الخدمية والأمنية؛ حيث شملت توجيهات المحافظ ضرورة مراقبة مواقع نقل الرمال في المراكز والتنسيق مع لجنة الاستثمار التعديني بالمحافظة إضافة لأهمية التعاون والتنسيق مع لجنة حصر الاستراحات ومتابعتها أمنياً كذلك متابعة احتياجات المواطنين وتذليل كل المعوقات وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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توجيهات لمحافظ الزلفى بمراقبة مواقع نقل الرمال وتلبية احتياجات المواطنين
سبق

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، الاجتماع الثاني لرؤساء المراكز لهذا العام، بحضور وكيل المحافظة سعود العجالين.

وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بأعمال المراكز الخدمية والأمنية؛ حيث شملت توجيهات المحافظ ضرورة مراقبة مواقع نقل الرمال في المراكز والتنسيق مع لجنة الاستثمار التعديني بالمحافظة إضافة لأهمية التعاون والتنسيق مع لجنة حصر الاستراحات ومتابعتها أمنياً كذلك متابعة احتياجات المواطنين وتذليل كل المعوقات وتقديم أفضل الخدمات لهم.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
03:22 PM

توجيهات لمحافظ الزلفى بمراقبة مواقع نقل الرمال وتلبية احتياجات المواطنين

شدد في اجتماع لرؤساء المراكز على أهمية التعاون مع لجنة حصر الاستراحات

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فلاح الجوفان - الزلفي
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ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، الاجتماع الثاني لرؤساء المراكز لهذا العام، بحضور وكيل المحافظة سعود العجالين.

وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بأعمال المراكز الخدمية والأمنية؛ حيث شملت توجيهات المحافظ ضرورة مراقبة مواقع نقل الرمال في المراكز والتنسيق مع لجنة الاستثمار التعديني بالمحافظة إضافة لأهمية التعاون والتنسيق مع لجنة حصر الاستراحات ومتابعتها أمنياً كذلك متابعة احتياجات المواطنين وتذليل كل المعوقات وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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