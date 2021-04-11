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غرامة 10 آلاف ريال لمن يُضْبط قادماً للعمرة دون تصريح.. وألف لمن يحاول دخول الحرم

"الداخلية": تطبيق هذه المخالفات سيستمر حتى إعلان نهاية الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها

تضمّنت مخالفات التنظيم الوقائي المعتمد للعمرة والصلاة في الحرم المكي غرامة مالية قدرها (10.000) ريال لمن يُضْبط قادماً لأداء العمرة دون تصريح في #رمضان، و(1000) ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح.

وقالت وزارة الداخلية: إن تطبيق هذه المخالفات سيستمر حتى إعلان نهاية الجائحة وعودة الحياة العامة إلى طبيعتها، وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالتعليمات، مؤكدة أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق ومراكز الضبط الأمني.

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غرامة 10 آلاف ريال لمن يُضْبط قادماً للعمرة دون تصريح.. وألف لمن يحاول دخول الحرم
سبق

تضمّنت مخالفات التنظيم الوقائي المعتمد للعمرة والصلاة في الحرم المكي غرامة مالية قدرها (10.000) ريال لمن يُضْبط قادماً لأداء العمرة دون تصريح في #رمضان، و(1000) ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح.

وقالت وزارة الداخلية: إن تطبيق هذه المخالفات سيستمر حتى إعلان نهاية الجائحة وعودة الحياة العامة إلى طبيعتها، وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالتعليمات، مؤكدة أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق ومراكز الضبط الأمني.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
02:06 PM

غرامة 10 آلاف ريال لمن يُضْبط قادماً للعمرة دون تصريح.. وألف لمن يحاول دخول الحرم

"الداخلية": تطبيق هذه المخالفات سيستمر حتى إعلان نهاية الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تضمّنت مخالفات التنظيم الوقائي المعتمد للعمرة والصلاة في الحرم المكي غرامة مالية قدرها (10.000) ريال لمن يُضْبط قادماً لأداء العمرة دون تصريح في #رمضان، و(1000) ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح.

وقالت وزارة الداخلية: إن تطبيق هذه المخالفات سيستمر حتى إعلان نهاية الجائحة وعودة الحياة العامة إلى طبيعتها، وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالتعليمات، مؤكدة أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق ومراكز الضبط الأمني.

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