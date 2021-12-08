"العطية "و"السيف" و"الرهينة" و"الخليفي" أوائل جولة "الرديفة" لرالي حائل

انسحاب "الراجحي" بسبب تعطل مركبته آخر 15 ك

فاز القطري ناصر بن صالح العطية بالمرحلة الأولى (الرديفة فئة كروس كانتري) في رالي حائل تويوتا الدولي 2021، وطولها 258.14 كيلومترًا خاضعة للتوقيت.

وتفصيلاً .. حل الروسي دينيس كروتوف ثانيًا. والكوبي ياكوبا ثالثًا. بينما انسحب السعودي يزيد الراجحي أ×ر 15 كيلو بسبب عطل في مركبته. وكان في طريقه لتسجيل ثاني أسرع توقيت، إلا أنه تعرَّض للأسف لعُطلٍ في عُلبة التُروس، كلفته التراجع بفارق 1:00:48 ساعة عن ناصر، ليُعلن لاحقه انسحابه من المُنافسات.

فيما فاز في (فئة تي 3) السعودي صالح السيف بالمركز الأول، والألمانية فيشر في المركز الثاني، والسعودية مشاعل العبدان المركز الثالث.

وفي فئة (الدراجات النارية) فاز السعودي أنس الرهيني بالمركز الأول. والسعودي عيد الحليك المغيرة ثانيًا، والإماراتي عثمان الغفيلي ثالثًا.

وفي فئة (كوادز) فاز السعودي عبدالمجيد الخليفي بالمركز الأول، والسعودي هيثم التويجري ثانيًا، والسعودي هاني النومسي ثالثًا.

واجتاز ناصر العطية، الذي يُساعده الملّاح الفِرنسي ماتيو بوميل، المرحلة خلال 3:20:01 ساعات، في سيارة تويوتا "هايلوكس"، تبِعه السائق الروسي دِنيس كروتوف فارق 6:05 دقائق، في سيارة ميني "جون كووبر باغي". وعزَّزت نتيجة العطية حظوظه بإحراز لقب كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا كروس كانتري".

وقد تمكَّن السعودي صالح بن عبد الله السيف من تصدّر فئة "تي 3" للمركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية، حيث يُشارك في مركبة "كان – أم مافِريك"، متقدمًا على الألمانية أنيت فيشر بفارق 4:51 دقائق. وحلت السعودية مشاعل العُبيدان ثالثًا، والأوزبكي أنور إرغاشيف رابعًا، والسعوديتان إسراء بنت عبد اللـه الدخيل ودانيا بنت سعود عقيل في المركزين الخامس والسادس.

وأخيرًا أنهى السائقان البولندي ياكوب "كوبا" بروزيغونسكي والأرجنتيني سيباستيان هالبيرن المرحلة في المركزين الثالث والخامس على التوالي، وكلاهما يقود سيارات ميني "جون كووبر ووركس باغي" من تحضير فريق "أكس رايد"، وجاء السائق الروسي فلاديمير فاسيلييف رابعًا في سيارة "بي أم دبليو أكس 5".