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والد الشاب "عمر" يرفض استلام جثمانه .. ونيابة الليث تحقق

بعد مرور أسبوع على مصرعه في حادث طريق "غميقة"

أسبوع مضى على وفاة الشاب "عمر" في حادث مروري على طريق (الليث- غميقة)، فيما ما زال جثمانه بثلاجة الأموات بمستشفى الليث العام، حيث يرفض والده استلامه، بحجة وجود شبهة جنائية، في الوقت الذي تجري فيه النيابة العامة بالليث تحقيقاتها في القضية، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمها.

وكان الشاب "عمر" قد تعرض لحادث اصطدام بأحد أعمدة الإنارة على طريق (الليث- غميقة) ما تسبب في وفاته، ورفض والد الشاب المتوفى استلام جثمان ابنه بسبب وجود شبهة جنائية- على حد قوله - كانت سببًا في تعرضه للحادث الذي نتج عنه وفاته.

وأكد أن لديه شهود عيان يشهدون بذلك، مطالبًا بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتسببين في وفاة ابنه في حال أنه تمت إدانتهم.

وقد بذلت المرور والشرطة بمحافظة الليث جهودها في كشف ملابسات الحادث، وأحيلت المعاملة للنيابة العامة بالمحافظة التي تجري تحقيقاتها لمعرفة إن كان هناك وجود لشبهة جنائية أم لا.

الليث غميقة مستشفى الليث العام النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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والد الشاب "عمر" يرفض استلام جثمانه .. ونيابة الليث تحقق
سبق

أسبوع مضى على وفاة الشاب "عمر" في حادث مروري على طريق (الليث- غميقة)، فيما ما زال جثمانه بثلاجة الأموات بمستشفى الليث العام، حيث يرفض والده استلامه، بحجة وجود شبهة جنائية، في الوقت الذي تجري فيه النيابة العامة بالليث تحقيقاتها في القضية، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمها.

وكان الشاب "عمر" قد تعرض لحادث اصطدام بأحد أعمدة الإنارة على طريق (الليث- غميقة) ما تسبب في وفاته، ورفض والد الشاب المتوفى استلام جثمان ابنه بسبب وجود شبهة جنائية- على حد قوله - كانت سببًا في تعرضه للحادث الذي نتج عنه وفاته.

وأكد أن لديه شهود عيان يشهدون بذلك، مطالبًا بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتسببين في وفاة ابنه في حال أنه تمت إدانتهم.

وقد بذلت المرور والشرطة بمحافظة الليث جهودها في كشف ملابسات الحادث، وأحيلت المعاملة للنيابة العامة بالمحافظة التي تجري تحقيقاتها لمعرفة إن كان هناك وجود لشبهة جنائية أم لا.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
09:53 PM

والد الشاب "عمر" يرفض استلام جثمانه .. ونيابة الليث تحقق

بعد مرور أسبوع على مصرعه في حادث طريق "غميقة"

A A A
عوض الفهمي - الليث
21
44,176

أسبوع مضى على وفاة الشاب "عمر" في حادث مروري على طريق (الليث- غميقة)، فيما ما زال جثمانه بثلاجة الأموات بمستشفى الليث العام، حيث يرفض والده استلامه، بحجة وجود شبهة جنائية، في الوقت الذي تجري فيه النيابة العامة بالليث تحقيقاتها في القضية، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمها.

وكان الشاب "عمر" قد تعرض لحادث اصطدام بأحد أعمدة الإنارة على طريق (الليث- غميقة) ما تسبب في وفاته، ورفض والد الشاب المتوفى استلام جثمان ابنه بسبب وجود شبهة جنائية- على حد قوله - كانت سببًا في تعرضه للحادث الذي نتج عنه وفاته.

وأكد أن لديه شهود عيان يشهدون بذلك، مطالبًا بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتسببين في وفاة ابنه في حال أنه تمت إدانتهم.

وقد بذلت المرور والشرطة بمحافظة الليث جهودها في كشف ملابسات الحادث، وأحيلت المعاملة للنيابة العامة بالمحافظة التي تجري تحقيقاتها لمعرفة إن كان هناك وجود لشبهة جنائية أم لا.

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